مردم شان و منزلت ماه مبارك رمضان را رعايت كنند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمد امين راستي ظهر امروز در خطبه هاي نماز جمعه سنندج با اشاره به در پيش بودن آغاز ماه مبارك رمضان طي هفته آينده، اظهار داشت: مردم بايد با عمل به دستورات ديني و الهي شان و منزلت ماه مبارك رمضان را رعايت كرده و رفتار آنها در اين ايام مبارك در شان يك جامعه اسلامي و مسلمان باشد.

وي ادامه داد: بر اساس تقويم كشورمان در اواسط هفته آينده ايام پرخير و بركت ماه مبارك رمضان آغاز مي شود و به همين دليل اين ايام بهترين فرصت در راستاي اطاعت و بندگي خداوند متعال است و ما بايد از اين فرصت به بهترين شكل ممكن استفاده كنيم.

امام جمعه موقت سنندج با بيان اينكه طاعت و بندگي خداوند متعال در ايام ماه مبارك رمضان ثواب و پاداش بيشتري را به دنبال دارد، بيان كرد: رعايت حرمت ايام ماه مبارك رمضان در جامعه اسلامي ما از اهميت زيادي برخوردار است و همه ما بايد تلاش كنيم كه تمامي رفتار و حركات ما در شان اين ايام مبارك باشد.

وي با بيان اينكه مردم بايد در اين ماه مبارك به بهترين شكل ممكن دستورات دين مبين اسلامي را رعايت كنند، يادآور شد: ماه رمضان ماه مهماني خداوند متعال است و به همين دليل نيز بايد با عمل به دستورات ديني و الهي مهمان خوبي در اين ايام باشيم.

ماموستا راستي در بخش پاياني سخنان خود در خطبه هاي امروز نماز جمعه سنندج بر كمك به افراد نيازمند در ايام ماه مبارك رمضان و ديگر فصول سال تاكيد كرد و افزود: كمك به افراد نيازمند به ويژه در ايام ماه مبارك رمضان از اهميت زيادي برخوردار است و خداوند متعال نيز وعده پاداش فراواني را به اين افراد خير داده است.

