اگر مطالبات دینی مردم تامین نشود مردم از مسئولین ناامید می شوند/ وقایع مصر درس عبرت است

به گزارش خبرنگار مهر از مشهد، آیت الله احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه امروز مشهد اظهار کرد: اگر مطالبات دینی مردم تامین نشد مردم نا امید می شوند همانند جریان مصر، جریان بوجود آمده در انقلاب مصر باید برای مسئولان ما درس عبر ت باشد.

وی با اشاره به نزدیک شدن به ماه میهمانی خدا ، رمضان بیان کرد: ماه رمضان ماهی است که هم باید زندگی و وجودمان رنگ خدایی داشته باشد وهم در عرصه زندگی اجتماعی تحول و رنگ خدایی پیدا کنیم.

آیت الله علم الهدی خطاب به مردم افزود: با شروع ماه رمضان در و دیوار شهر و کشورمان نباید مظهر بی بند و باری بی عفتی و بی حجابی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش خطاب به مسئولان گفت: مسئولان در ماه رمضان در کنار روزه داری باید خودشان را مکلف به احیا و شعائر دینی و اجتماعی بدانند و منکرات شرعیه حداقل در رمضان خود نمایی نکند.

وی تاکید کرد: خصوصا روزه خواری نباید در شهر دیده شود و زیارتی بودن شهر مشهد نباید باعث شود که مظاهر روزه خواری مشاهده شود.

امام جمعه مشهد گفت: نباید در رمضان غذا خوری ها ، سرویس دهی کنند و این را باید در نظر گرفت که زائری که به مشهد می آید حفظ ظاهر شرعی و دینی برایش مهم تر از غذا خوردن است و نیازی به باز بودن غذا خوری ها نیست.

وی گفت: از سازمان اماکن می خواهم تمام غذا خوری ها و رستوران ها در ماه رمضان تا قبل افطار تعطیل باشند و به بعضی سود جویان به بهانه سرویس دهی به زائران امام رضا (ع) اجازه سود جویی ندهند.

آیت الله علم الهدی بیان کرد: تامین مطالبات دینی مردم باید در راس همه برنامه های مسئولان باشد و مدیریت نظام باید معیشت اقتصاد، و زندگی مردم را تامین کند ولی مطالبات دینی باید در راس امور باشد.

جریان مصر درس عبرت است

امام جمعه مشهد افزود: در مصر مردم سرنوشتشان را به یک حزب اسلامی سپردند ولی این حزب برخلاف اسلام عمل کرد ، درنتیجه مردم از انقلابشان در مصر مایوس شده اند ، چون عده ای به اسم اسلام آمدند و اسلام را زیر پا گذاشتند و این برای ما عبرت است.

وی تاکید کرد: سیاست مداران باید حساب کنند به عنوان واقعه سیاسی نمی شود اصول را زیر پا گذاست و نادیده گرفت، مسئولان و سیاستمداران در هر دولتی به این واقعیت توجه داشته باشند و از جریان مصر عبرت بگیرند.

آیت الله علم الهدی در پایان یادآور شد: در مصر وضع بدی بوجود آمده است و ما از این وضع ناراحتیم چون به اسم اسلام آمدند به اسلام پشت کردند و مردم را نسبت به هر گروه اسلامی دیگری که بخواهد در آینده بیاید بدبین کردند.

امام جمعه مشهد با تاکید به مسئولان و سیاستمداران نظام در عبرت آموزی از وقایع جاری در مصر از آنها خواست تا درس عبرت بگیرند و مراقب باشند.