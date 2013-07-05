موضوعیت و نقش داشتن یکایک مردم از شاهکارهای جمهوریت است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلیلی، ظهر جمعه در جمع فعالان سیاسی مشهد اظهار کرد: یکی از شاهکارهای جمهوریت، موضوعیت و نقش داشتن تک تک افراد جامعه است و بی تردید رای داوطلبانه افراد جامعه نشان دهنده فرهنگی و دینی بودن مردم است.
وی با اشاره به مقوله وحدت در جمهوری اسلامی بیان کرد: در جمهوری اسلامی توجه به مسئله وحدت جزء ضروریات است زیرا اگر مبنای وحدت معلوم شده باشد آنگاه به هدف مورد نظر دست خواهیم یافت.
وی یکی از ویژگیهای جمهوریت در جمهوری اسلامی را نگاه بلندمدت دانست و گفت: کسانی که نگاه بلندمدت دارند اهل استقامت و صبر هستند و افق بلندمدت را برای جمهوری اسلامی چه پیش از انتخابات و چه پس از انتخابات ترسیم میکنند.
عضو جبهه انقلاب فرهنگی تصریح کرد: استقامت حرکت در مسیر مستقیم جمهوریت را نشان میدهد طوری که امروز فضای امیدوارانهای برای اهل استقامت پس از برگزاری انتخابات ایجاد شده است.
وی ادامه داد: اهل استقامت هستند در صورت شکست در انتخابات نه میترسند و نه دایره فعالیتشان مسدود و محدود می شود.
مدیرمسئول نظریه راه تصریح کرد: اکنون که حماسه 24 خرداد اتفاق افتاد یکایک افراد جامعه باید فصل مشترک را برای کمک به دولت یازدهم در خود جستجو کنند.
جلیلی یادآور شد: امروز نفیکنندگان جمهوری اسلامی به انزوای جدی کشیده شدهاند بنابراین باید سازوکارهای جمهوریتی به شکلی توسعه یابد که نفیکنندگان جمهوریت به انزوا کشیده شوند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به غیر انقلابی کردن دستگاه های فرهنگی، بیان کرد: متاسفانه در حال حاضر عمده دستگاههای فرهنگی کشور غیرانقلابی عمل میکنند.
وی افزود: عملکرد ضعیف احمدینژاد به دلیل انتقادهای معاندانه و انتقاد منصفانهای نسبت به او بود و این امر نشان می دهد که دستگاه های فرهنگی به صورت غیر انقلابی عمل کردند.
جلیلی تاکید کرد: باید انتقاد منصفانه و بیتعارف در دولت یازدهم ایجاد شود زیرا گاهی اوقات ظهور منتقدان معاند سبب گم شدن منتقدان منصف در جامعه میشود.
جلیلی با بیان اینکه 80 تا 90 درصد از ظرفیت دستگاههای کشور در خدمت انقلاب نیستند، افزود: به عنوان نمونه سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری تهران در حالی که ادعا می کند انقلابی، ولایی و ارزشی هستند اما نتوانسته اند فرهنگ تهران را نسبت به قبل انقلابیتر کنند.
وی تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی نیز با وجود اینکه در 11 سال گذشته ریاست و مدیریت ثابت داشته و در این راستا صدا و سیما هم نسبت خوبی به وظایف خود عمل نکرده است.
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