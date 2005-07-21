دبير كل ناتو با مقامات بلگراد ديدار كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تايمز، دوهوپ سفر (de Hoop Scheffer) با مقامات اين كشور درباره توسعه آينده در كوزوو گفتگو كرد و از رهبران صربستان و مونتنگرو خواست مشاركت كامل صرب هاي كوزوو در نهادهاي قانون گذاري را مورد حمايت قرار دهند.

شفر همچنين از بلگراد خواست بيش از پيش در مباحث سياسي با پريستينا متعهد شود و نگراني هاي موجود را در نظر بگيرد.

در اين ديدار دبير كل ناتو و ريس جمهوري بلگراد توافق نامه اي ميان ناتو و صربستان و مونتنگرو درباره خطوط ارتباط را به امضا رساندند.

اين توافقنامه اي فني است كه به پرسنل و تجهيزات ناتو امكان عبور از اين كشور را مي دهد و زمينه هاي حمايتي پديد مي آورد. اين توافقنامه همچنين نشان دهنده رابطه مناسب ناتو با صربستان و مونتنگرو است.

دبير كل ناتو در بخش ديگري از ديدار خود از همه كشورهاي خواست به برنامه صلح ناتو بپيوندند و درباره نگراني هاي موجود در اين زمينه سخن گفت.