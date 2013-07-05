احداث بوستان و پارک در اولویت توسعه فضای سبز اردبیل قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رفیعی ظهر جمعه در بازدید از بوستان تازه تاسیس سربند اردبیل با اشاره به اقدامات انجام گرفته به منظور توسعه سرانه فضای سبز در مناطق کم برخوردار اردبیل گفت: اجرای بوستان و فضای سبز استاندارد در محوطه دو تپه تاریخی میر اشرف و سربند و همچنین پارک واقع در شهرک طرفدار حقیقت به اتمام رسیده و به بهره برداری رسیده است.

وی اعتبار هزینه شده برای ایجاد این پارک ها را 15 میلیارد ریال برشمرد و اضافه کرد: برخی از پروژه های فضای سبز که از سال گذشته در مناطق واقع در شمال جغرافیایی شهر اردبیل شروع شده بود نیز در حال اتمام بوده و در روزهای آینده تحویل شهروندان خواهد شد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اردبیل با بیان اینکه توسعه فضای سبز به صورت ایده آل و عدالت محور و با پراکنش مطلوب در سیاست های اجرایی این سازمان قرار گرفته است، بیان کرد: نواقصاتی که تا پیش از این در توسعه فضای سبز شهر بارز بوده نظیر توسعه ناهمگن با پراکنش نامطلوب فضای سبز در سطح شهر در حال رفع شدن است.

بوستان سربند اردبیل

به گفته وی براساس این سیاست در قسمت شمال جغرافیایی اردبیل که عموما کم برخوردار بوده و توسعه در آن قسمت ها قبلا به صورت غیر رسمی بوده است، در خصوص کاربری های فضای سبز پیش بینی های لازم و اقدام آنچنانی صورت نگرفته بود.

رفیعی تصریح کرد: دو نقطه مهم در سطح اردبیل شامل محله و تپه تاریخی میراشرف و انتهای محله پناه آباد و تپه سربند به عنوان کانون آلودگی محلات همجوار از لحاظ گرد و غبار نیز به بوستان تبدیل شده و جلوه بسیار زیبایی به این مناطق بخشیده است.

وی با بیان اینکه کمبود فضای سبز در نقاط کم برخوردار مرتفع شده و نیاز شهروندان به تفرجگاه و پارک و بوستان در آن محلات تامین شده است، تاکید کرد: شهروندان با ملاحضه وضعیت فعلی پارک های مذکور اهمیت احداث پارک از لحاظ زیباسازی در این منطقه را درک کرده و ساماندهی مناسب این محل ها را شاهد خواهند بود.