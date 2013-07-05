قلم در مسیر صحیح هدایت شود/ لزوم بهره گیری مناسب از فضایل ماه رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر قدوسی در خطبه های نماز جمعه اين هفته كرج و در آستانه ماه مبارک رمضان اظهار داشت: این ماه سرشار از برکت و رحمت است و همه باید تلاش کنیم بهترین استفاده را از ماه میهمانی خدا ببریم.

وی گفت: روزه و تلاوت قران از جمله كارهايی است كه در اين ماه بيشتر مورد عنايت است و همين امر زمينه تطهير بيش از پيش مسلمانان را فراهم می سازد.



حجت الاسلام قدوسی كنار گذاشتن بسياری از گناهان را از ديگر فوايد اين ماه برشمرد و یادآور شد: هر ساله بر اساس گزارش ها، میزان جرم و خطا در ماه مبارک رمضان کاهش یافته و افراد سعی می کنند حرمت این ماه را نگه دارند که همین امر از فواید جنبی روزه داری است.

وی تاکید کرد: براين اساس از خوردن و آشاميدن در ملا عام در اين ماه بايد پرهيز شود و اصل امر به معروف و نهی از منكر نيز در اين ايام بايد بسيار مورد توجه قرار گيرد.

حجت الاسلام قدوسی گفت: ماه مبارك رمضان دارای فضايل و معنويت بسياری است و بايد همگان از اين ماه پربركت نهايت بهره معنوی را ببريم.

برگزاری انتخابات بدون حاشیه، نشان دهنده بی تاثیر بودن توطئه های دشمنان بود



امام جمعه موقت کرج در بخشی از سخنان خود با اشاره به برگزاری يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در فضايی آرام و سالم گفت: همانگونه كه مقام معظم رهبری فرمودند اين ثبات سبب شده تا دشمنان قسم خورده اسلام از دستيابی به اهداف خود نااميد شوند.

وی تصریح کرد: دشمن برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات به راههای گوناگونی متوسل شد و شیوه های زیادی به کار بست اما در نهایت مشاهده کردیم که فرمایشات مقام معظم رهبری ثابت شد؛ یعنی هم مشارکت گسترده ای را از سوی مردم شاهد بود ناکام ماند.



حجت الاسلام قدوسی افزود: برخورد مناسب نامزدها با رئیس جمهوری منتخب و برگزاری انتخابات بدون حاشيه حاكی از آن بود كه ديگر دشمنان تاثيری در اراده و پايبندی مردم به آرمانها و ارزشهای ايران اسلامی ندارند.



وي همچنين با اشاره به روز قلم گفت: قلم نقش اساسی در زندگی انسانها ايفا می كند و در آيات قرآنی نيز به آن تاكيد و قسم خورده شده است بايد مراقب بود تا اين ابزار مهم در جهت خطا به كار گرفته نشود.

امام جمعه موقت کرج تصریح کرد: حرمت قلم هم از جانب اهالی قلم و هم از جانب مخاطبان و مسئولان به خوبی حفظ شود و رعایت این امر بر هر دو طرف واجب است.