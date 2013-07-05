به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های امروز نماز جمعه برازجان با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: انسان‌های ممومن و متقی باید همواره در تلاش برای دوری از گناه باشند و یکی از مهمترین ویژگی‌های مومنان رعایت تقوا و پرهیزگاری است.

وی در ادامه به ماه مبارک رمضان و آئین‌های این ماه مبارک اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: روایات بسیار زیادی در وصف اهمیت ماه مبارک رمضان آمده است و رمضان ماهی است که اولش رحمت، میانه‌اش مغفرت و آمرزش و پایانش اجابت دعا و رهایی از آتش و دوزخ است و تلاوت قرآن در ماه رمضان فضیلت بسیار زیادی دارد.

امام جمعه برازجان افزود: پیامبر اسلام (ص) در آخرین جمعه شعبان در خطبه‌ای فرمودند «ماهی به شما روی آورده که شبی دارد که از هزار شب بزرگ‌تر است» و این نشان‌دهنده اهمیت و ارزش ماه مبارک رمضان است.

وی بیان کرد: در ماه رمضان روزی مومنین بیشتر می‌شود و کسی که عمل خیر و نیکی به جای آورد مانند کسی است که هفتاد سال عبادت کرده باشد.

حجت‌الاسلام مصلح افزود: به فرموده بزرگان اسلام، رمضان ماهی است که اولش رحمت، میانه‌اش مغفرت و آمرزش و پایانش اجابت دعا و رهایی از آتش و دوزخ است.

وی ادامه داد: تلاوت قرآن در ماه رمضان فضیلت بسیار زیادی دارد و هرکس ختم قرآن را انجام دهد ثواب زیادی دارد و در این ماه دعا و استغفار و دستگیری از مستمندان اهمیت زیادی دارد.

وی با اشاره به اهمیت ازدواج در اسلام، خواستار ایجاد شرایط مناسب برای ازدواج جوانان شد و افزود: ازدواج در دوری انسان از گناه مؤثر است و موجبات سلامت نفس و پاک ماندن انسان می‌شود.

امام جمعه برازجان تصریح کرد: انتخاب همسر مناسب در آینده فرزندان بسیار تأثیرگذار است، چراکه همسر خوب می‌تواند موجب تربیت فرزندانی سالم شود و همسر ناشایست نیز فرزندان ناصالح را در پی دارد و در واقع همسر صالح و دیندار در پیمودن مسیر مستقیم بهترین مددکار انسان خواهد بود.

مصلح تصریح کرد: تسهیل شرایط ازدواج موجب سالم ماندن جامعه از انحرافات می‌شود و باید مورد توجه مسئولان و خانواده‌ها قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت و موقعیت دشتستان افزود: شهرستان دشتستان ظرفیت بسیار بالایی برای برگزاری مراسمات فرهنگی و مذهبی دارد و می‌طلبد که این برنامه‌ها و مراسمات با حمایت‌ها و پشتیبانی مردمی و مسئولین به جایگاه بالاتری ارتقا پیدا کند.

امام جمعه برازجان تاکید کرد: توسعه و توجه به ساماندهی مصلاهای نماز جمعه و حوزه‌های علمیه باید در راس برنامه‌های فرهنگی شهرستان قرار گیرد.

وی با اشاره به حوادث مصر در روزهای اخیر اظهار داشت: نبود رهبر مقتدر و ذی‌نفوذ از مهم‌ترین عوامل حوادث اخیر در مصر است. نفوذ تفکرات سلفی و افراطی، ناتوانی و ناکارآمدی دولت در حل مشکلات معیشتی و خشم دوستداران اهل بیت(ع) نیز از دیگر عوامل حوادث و رویدادهای اخیر مصر است.

مصلح اضافه کرد: همسویی با جبهه غربی و عربی علیه مقاومت نیز از دیگر عوامل حوادث مصر است و ایران به خواست ملت مصر احترام می‌گذارد.