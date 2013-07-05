ملت ایران جنایت آمریکایی ها را فراموش نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی در خطبه های نماز جمعه این هفته ورامین پس از توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، افزود: تقوای الهی باعث رستگاری انسان خواهد شد.

وی سپس به بررسی بحث جبر و اختیار انسان پرداخت و تأکید کرد: انسان موجودی مختار است، در انتخاب راه اجباری ندارد، خداوند راه چپ و راست را به وی نشان داده لکن اختیار را به خود انسان داده است، پایان هر راه هم مشخص است، خداوند پیام راه را به طور مفصل در قرآن بیان کرده است.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) نیز در طول 23 سال بعثت و رسالت خود به تدریج انسانها را راهنمایی کرده و عاقبت انتخاب راه سعادت و راه شقاوت را بیان کردند، در آیات قرآن تفکر کنید، عمر با سرعت می گذرد.

وی بیان داشت: انسان باید با بصیرت و آگاهی راه را بشناسد و راه درست را انتخاب کرده در مسیر درست گام بردارد، آن قلمی که سرنوشت ما را می نویسد با اراده و مشیت خدا به دست خود ما است، خیر و شر یکی نیست، اگر راه شر را برگزیدیم فردا در برابر خداوند عذری نخواهیم داشت.

امام جمعه ورامین اضافه کرد: امروز راه های انحراف بسیار زیاد شده اند، دقت کنیم، ما برای زندگی موقت به دنیا نیامده ایم، آمده ایم که در ابدیت زنده باشیم، زندگی ما ابتدا دارد لکن انتها ندارد.

از لحظه لحظه ماه مبارک رمضان استفاده کنید

وی در خطبه دوم نیز به ماه مبارک رمضان اشاره کرد و با اشاره به خطبه پیامبر اکرم(ص) در جمعه آخر ماه شعبان در سال دوم هجری، تصریح کرد: حضرت(ص) فرمودند: ماه مبارک رمضان ماه خوبیهاست، ماه رحمت و مغفرت است، ماه آمرزش گناهان است، روزهای این ماه افضل ایام، شبهای آن افضل لیالی و هر ساعت آن افضل دیگر ساعات است، پس از لحظه لحظه ماه مبارک رمضان استفاده کنید.

با سابقه ترین امام جمعه کشور افزود: در این ماه هر نفس انسان تسبیح الهی است، خواب انسان در این ماه عبادت است، رمضان سراپا خیر و برکت است و طاعات و عبادات مقبول می شود، عظمت این ماه و روزهای آن را فراموش نکنید.

وی در ادامه با اشاره به سالروز سقوط هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو آمریکا گفت: در این حادثه تلخ قریب به 300 نفر از مردم بی گناه به شهادت رسیدند، گناه مرد و زن و بچه بی گناهی که در این هواپیما حضور داشتند چه بود؟ ننگ و نفرین بر آمریکا و حکومت جبار آنها، این نقطه سیاه در تاریخ پر از ننگ آمریکا ثبت شده و هرگز پاک نخواهد شد.

آیت الله محمودی که در میان فریادهای مکرر "مرگ بر آمریکا" نماز گزاران سخن می گفت، با تأکید بر جنایات آمریکا ادامه داد: اینها به نام صلح و اصلاح این همه ظلم و ستم و خیانت کردند، ظلم و ستم پایان خوبی نخواهد داشت و ملت ایران جنایت آمریکاییها را فراموش نمی کند.

خون مظلوم آن عالم شیعه بسیار زود گریبان ظالم را گرفت

وی با اشاره به اینکه ظلم ظالم همواره پاسخ داده خواهد شد، اظهار داشت: نمرودها و فرعون ها عاقبت رفتند و باقی نماندند، امروز هم ظالمان رفتنی هستند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین اضافه کرد: همان کسی که باعث شد آن مرد بزرگوار شیعه را بکشند و جنازه اش را روی زمین مصر بکشند، امروز دستگیر شد، خون مظلوم آن عالم شیعه بسیار زود گریبان ظالم را گرفت؛ اینها همه عبرت است، اما متأسفانه عبرت گیرنده کم است.