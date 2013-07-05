مفاهیم اخلاقی در همه ابعاد جامعه اسلامی تاکید شود/اعزام 1200 مبلغ در ماه رمضان در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احد آزادیخواه در سخنانش پیش از خطبه نماز جمعه این هفته همدان به اهمیت و جایگاه ماه مبارک رمضان اشاره کرد و بر لزوم بهره گرفتن از فرصت های این ماه نورانی توسط مومنان صحه گذاشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان به مصادیق تقوای الهی و با بیان اینکه پرداخت زکات از واجبات است عنوان داشت: اگر مردم زکات مالشان را بپردازند هیچ نیازمندی در جامعه یافت نخواهد شد چرا که پرداخت زکات از مصادیق تقوای الهی است.

وی ضمن انتقاد از برگزاری مراسم های غیر اسلامی چون عروسی هایی که در آنها شئونات اسلامی رعایت نمی شود این موارد را ناشی از دور شدن از مفاهیم ناب اسلامی دانست.

آزادیخواه با تاکید بر لزوم جاری و ساری کردن مفاهیم اخلاقی در بین همه اقشار جامعه نیز ابراز داشت: معلمان و اساتید دانشگاهی باید قبل از آغاز امر تحصیل قواعد اخلاقی را تاکید کنند و مبلغان و روحانیون نیز این مهم را در برنامه های خود اولویت دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان به اهمیت اتحاد بین مسلمانان اشاره کرد و نمود این اتحاد را تحقق حماسه سیاسی در 24 خرداد امسال به تاسی از فرمایشات رهبری و ولایتپذیری مردم این مرز و بوم دانست.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه دهه آخر ماه شعبان به عنوان دهه تکریم و نکوداشت مسجد شناخته می شود نیز بر لزوم غبارروبی و عطرافشانی مساجد سراسر استان در این راستا تاکید کرد.

امر تبلیغ دینی در جامعه باید تخصصی باشد

آزادیخواه با بیان اینکه همزمان با ماه مبارک رمضان در استان همدان یک هزار و 200 مبلغ و مبلغه به امر تبلیغ خواهند پرداخت تاکید کرد: امر تبلیغ دینی باید تخصصی باشد چرا که هر کسی نمی تواند پاسخگوی شبهات و سئوالات اساسی مردم در مباحث دینی و اعتقادی باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همچنین با اشاره به اهمیت سبک زندگی اسلامی در همه ابعاد بر لزوم تذکر مفاهیم با رویکرد مواد اسلامی و نشاط معنوی نیز تاکید کرد.

وی در پایان سخنانش همچنین بر لزوم برپایی و برگزاری کلاس های قرآنی، مفاهیم و جزء خوانی این کتاب مقدس در ایام ماه مبارک رمضان صحه گذاشت و این مهم را گامی ارزشمند در راستای مقابله با اهداف شوم صهیونیست و شبیخون فرهنگی دانست.