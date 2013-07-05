مرسی به ساز آمریکا در همه حال رقصید ولی حمایت نشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های امروز نماز جمعه ساری اظهار کرد: مردم مزد زحمات خودشان را در انتخابات به خاطر امنیتی که در کشور حاکم است را دریافت کردند.

وی افزود: امنیت نعمت بزرگی است که بسیاری از کشورهای اسلامی به واسطه نداشتن آن دچار خسران هستند.

امام جمعه مرکز استان ادامه داد: ایران اسلامی به برکت خون شهدا و داشتن ولی فقیه و حضور چشمگیر مردم در صحنه ‌های مختلف نظام از امنیت بسیار خوبی برخوردار است.

طبرسی با اشاره به سفارش جدی امام(ره) بر تبعیت عامه مردم از ولی فقیه افزود: مردم مصر و دیگر کشورهای عربی به خاطر نداشتن ولی فقیه در خسران هستند.

وی با اشاره به تغییرات ایجاد شده در مصر بیان داشت: مرسی به ساز آمریکا در همه حال رقصید و در آخر نیز از جانب آمریکا و اسرائیل حمایت نشد و از حکومت کنار گذاشته شد.

امام جمعه ساری گفت: مردم مسلمان ایران این اقتدار را در جهان را به واسطه داشتن ولایت فقیه عادل و کاردان و نیز حمایت‌های معنوی ائمه در جهان به دست آورد.

طبرسی با اشاره به نزدیک بودن ماه مبارک رمضان بیان داشت: ماه رمضان ماه سوختن گناهان است.

وی تصریح کرد: پیامبر اکرم(ص) در این ماه امت خویش را علاوه بر خواندن قرآن به پرهیز از گناه و زشتی‌ها دعوت می‌کرد و به امت خویش اعلام کرد افضل‌ترین عبادت در ماه رمضان گناه نکردن است.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به سخت بودن ترک غیبت و دروغ بیان داشت: مواظبت از زبان و چشم در ماه رمضان بسیار سفارش شد.

وی به حضور پرشور مردم در انتخابات اشاره کرد و گفت: حضور مردم در انتخابات قابل تقدیر است و با مردم ایران با مشارکت 72 درصدی ثابت کردند که ایران اسلامی را با وجود دوست دارند.

وی تاکید کرد: حمایتهای معنوی ائمه در همه حال پشتیبان این ملت است چرا که مردم ایران همان راهی را پیگیری می‌کنند که مقداد و ابوذر و یاسر و عمار در برنامه کاری خویش داشتند.

