واكنش دولت يمن به حوادث خونين روز گذشته اين كشور

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، روزگذشته هزاران يمني دراعتراض به افزايش قيمت سوخت تظاهرات برپا كردند كه اين تظاهرات با دخالت پليس ضد شورش و امنيتي به خشونت كشيده شد.



بنابراين گزارش درجريان درگيريي ميان نيروهاي ضد شورش وتظاهركنندگان دستكم 13شهروند يمني كشته و شماري ديگر نيز زخمي شدند.

درپي آن عبدالقادر باجمال نخست وزير يمن طي سخناني كه شبكه تلويزيوني اين كشور براي مردم پخش مي شد گفت : ما براي بهبود شرايط اوضاع تظاهركنندگان را به آرامش فرا مي خوانيم ؛ آنها بايد بين آزادي بيان وآزادي از بين رفته تفاوت قائل شوند اما سلب آزادي به طوركامل مردود است .

وي افزود: ما هيچ كس را متهم نمي كنيم اما ما از كساني كه دربين توده مردم نفوذ كرده اند مي خواهيم دست از آزار و اذيت جامعه بردارند زيرا آنها خرابكاران واقعي هستند و ما با آنان مقابله مي كنيم .

اين نخستين واكنش دولت يمن نسبت به حوادث و آشوبهايي است كه در پي اعتراض به تصميم دولت براي افزايش قيمت سوخت صورت گرفته است .

افزاش قيمت سوخت در يمن و نيز بروز شك و ترديدها نسبت به كناره گيري علي عبدالله صالح رئيس جمهوري اين كشوراز گردونه انتخابات رياست جمهوري موجب كشاندن صدها يمني به خيابان و برگزاري تظاهرات شد. يك مسئول وزارت كشوريمن به خبرگزاري سبا اعلام كرد تعدادي از معترضين دستگيرشده هنوز آزاد نشدند.

برخي محافل سياسي بر اين باورند كه رئيس جمهوري يمن قصد دارد فرزند خود را براي جانشيني خود انتخاب كند .



هزاران معترض يمني درصنعا پايتخت اين كشور با حمله به چندين مركز دولتي اسباب و وسائل آن را به هم ريخته و با به آتش كشيدن لاستيك ، خيابانها را بستند و حتي برق برخي مناطق را قطع كردند.

تظاهركنندگان خشمگين همچنين پيش ازوارد عمل شدن نيروهاي ضد شورش ونيروهاي امنيتي به چند مغازه و خودرو و رستوران حمله بردند.