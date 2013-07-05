به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید غلامرضا هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه امروز بوشهر به اعمال تحریم رسانه‌ای آمریکا علیه ایران اسلامی اشاره کرد و گفت: آمریکا بدنبال دشمنی‌های خود با نظام اسلامی ایران از روز دوشنبه تحریم رسانه‌ای خود با قطع پخش برنامه‌های ماهواره‌ای ایران اسلامی آغاز کرد که قطع برنامه پرس تی وی از آن جمله است.

خطیب نماز جمعه بوشهر با بیان اینکه قطع پخش برنامه‌های ماهواره‌ای ایرانی نمی‌تواند مانع صدور انقلاب و جلوگیری از بیان حقایق شود تاکید کرد: این عمل که نشان دهنده به استیصال کشیده شدن آمریکاست نمی‌تواند مانع انتشارعقاید اسلام و آزادی بیان مردم مظلوم شود.

وی با اشاره به اینکه قطع برنامه ماهواره‌ای پرس تی وی و دیگر برنامه‌ها نشان ازقدرت ، عزت ایران اسلامی در جهان است تاکید کرد: قطع برنامه‌های ماهواره‌ای ایران توسط استکبار نشان داد که داعیه‌داری حقوق بشری آمریکا دروغی بزرگ است وقطع این برنامه‌ها نشان داد استکبار از ایران اسلامی بشدت هراس و بیم دارد.

امام جمعه موقت بوشهر افزود: قطع برنامه‌های ماهواره‌ای ایرانی و تحریم رسانه‌ای شبکه های ایرانی نمی‌تواند از فعالیت‌های افشاگرانه ایران اسلامی علیه ظالمان بویژه استکبار جهانی جلوگیری کند.

هاشمی با تاکید بر اینکه دانشمندان ایرانی بزودی با بومی سازی دانش ماهواره ای در صحنه رسانه ای قدرت خود رانشان خواهد داد، اظهار داشت: به طور یقین قطع شبکه های ماهواره ای جمهوری اسلامی ایران ناشی از ضعف غرب است چرا که این نوع برخورد بیانگر آن است که بین هزاران شبکه فعال، تنها شبکه های ماهواره ای جمهوری اسلامی ایران توانسته به آن ها ضربه بزند.

وی به اوضاع بحرانی مصر اشاره کرد و با تاکید بر این نکته که مرسی نتواست به خواسته‌های مردم تحقق ببخشد افزود: پس از انقلاب مصر و برکناری حسنی مبارک پس از 30سال از اریکه قدرت، مرسی در انتخابات این کشور بعنوان رئیس جمهور تعیین شدولی نتواست به وعده‌هایی که به مردم مسلمان مصر داده بود جامعه عمل بپوشاند از این نظر شاهد اوضاع نابسامان مصر هستیم.

هاشمی افزود: رابطه داشتن با رژیم صهیونیستی، اجرای رابطه نابخردانه دراوضاع سوریه و تحقق نبخشیدن به اهداف انقلاب مصر ودیگر اشتباهات موجب سرنگونی مرسی از قدرت شد.

امام جمعه موقت بوشهر با گرامیداشت روز قلم ارزش و ویژگی‌های قلم راتشریح کرد و گفت: قلم نزد پروردگار آنقدر مهم و با ارزش است که باریتعالی در قرآن بر او قسم یاد می‌کند.

وی با بیان اینکه قلم وسیله‌ای باارزش و قوی است که برخی استفاده مطلوب و برخی هم سوء استفاده می‌کنند تصریح کرد: برخی قلم بدستان از این نعمت خدادادی برای منافع اسلام و جامعه اسلامی استفاده می‌کنند و برخی هم با سوء استفاده از بیان آزادی قلم با پیمال کردن حقوق مردم و جامعه با شایع‌سازی و دروغ‌ پراکنی، جامعه و حقوق مردم را به چالش می‌کشند.

امام جمعه موقت بوشهرپیشرفت علم و جامعه را مدیون قلم و قلم بدستان دانست و گفت: رسالت قلم بدستان آنقدر مهم و با ارزش است که باید این افراد در رسالت خود بسیار دقت کنند.

هاشمی در پایان با تاکید بر استفاده ازفرصت ماه پربرکت رمضان افزود: این ماه با عظمت فرصت مناسبی است که انسان خود را تزکیه کند پس لازم است از این ماه با ذعظمت بهره کافی را ببریم.

وی از بانیان مساجد و حسینه‌ها خواست در ساماندهی صدای بلندگوی مساجد و حسینه‌ها که موجب اذیت و آزار مردم نشود دقت کنند.