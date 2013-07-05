همه موظف به حمایت از دولت یازدهم هستیم/مردم در مقابل مشکلات اقتصادی صبور باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود تصریح کرد: رئیس جمهور منتخب مردم باید با برنامه ریزی دقیق و استفاده از نظرات کارشناسی در مسیر حل این مشکلات گام بردارد.

وی ادامه داد: اما مردم هم باید بدانند که حل مشکلات اقتصادی در بازه زمانی کوتاه امکان پذیر نیست و باید برای رفع مشکلات موجود صبر پیشه کنند.

حجت الاسلام عرب پور با اشاره به اینکه کابینه دولت آینده باید متشکل از افرادی آگاه و ساعی باشد، تصریح کرد: دیدار رئیس جمهور منتخب با علما، مراجع تقلید و روحانیون قم بسیار خوب است و تعامل و همفکری دولت با این افراد می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

امام جمعه موقت کرمان با اشاره به اینکه همگی باید از دولت یازدهم حمایت کنیم، یادآور شد: همه وظیفه داریم با وحدت و همدلی برای دستیابی به اهداف عالیه انقلاب و نظام تلاش کرده و کشور را در مسیر پیشرفت و تعالی هر چه بیشتر قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه ضعف بزرگ دولت نهم و دهم عدم ارتباط با حوزه بود، اظهار داشت: البته نباید خدمات خوبی را این دولت انجام داده است را ندیده گرفت.

امام جمعه موقت کرمان در ادامه سخنان خود با اشاره به رویدادهای اخیر در مصر ابراز داشت: مردم مصر مردمی با فرهنگ هستند و هر تصمیمی که بگیرند قابل احترام است.

حجت الاسلام عرب پور با اشاره به نقاط ضعف رئیس جمهور مصر ادامه داد: چنانچه مرسی در مسیر ولایت حرکت می کرد اکنون وضعیت مصر به گونه ای دیگر بود.

امام جمعه موقت کرمان همچنین با اشاره به نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان اظهار داشت: این ماه مبارک بهترین فرصت برای ماست تا با حرکت در مسیر الهی ضمیر خود را از هرگونه ناپاکی و آلودگی پاک کنیم.

وی تصریح کرد: ماه رمضان سرشار از نعمت و برکت است و چنانچه کسی از این ماه بهره کافی را نبرد متضرر خواهد شد.

حجت الاسلام عرب پور با نکوهش روزه خورای ابراز داشت: نیروی انتظامی باید با افرادی که در ماه مبارک رمضان اقدام به روزه خواری می کنند برخورد کند.

وی این ماه را فرصتی مغتنم برای کسب تقوا دانست و افزود: باید مفاهیم قرآنی به صورت عملی در زندگی ما وجود داشته باشد.

