برخی قلم به دست ها به فتنه 88 دامن زدند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر کاظمی که به مناسبت روز قلم پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته ورامین سخن می گفت، افزود: قلم مادر تمام رشته های هنری است، در حوزه سینما و تئاتر فیلمی ساخته نمی شود مگر آن که قبل از ساخت فیلم فیلمنامه نوشته شود، در حوزه شعر و مسائل تاریخی و ... هم همین طور است.

وی بیان داشت: قلم نقش عمده ای در رشد و تعالی بشر دارد، قلم سرچشمه تمدنهای بشری و منشاء پیشرفت و تکامل علوم و اندیشه است، قلم حافظ علوم و معارف و پاسدار افکار اندیشمندان است، قلم امتیازات فراوانی بر بیان دارد، امتیاز اول یک نوشته باقی ماندن آن است، امتیاز دوم دقیق بودن قلم است.

کاظمی ادامه داد: در طول روز سخنان زیادی می گوییم و می شنویم، طبیعی است وقتی یک ساعت صحبت می کنیم نمی توانیم در همان لحظه به تمام سخنانمان فکر کنیم، اما قلم اینطور نیست، یک نویسنده جمله ای نخواهد نوشت مگر آنکه ساعتی در مورد آن فکر کرده باشد، به همین خاطر نوشته پخته تر، رساتر و رساتر از سخن است.

ضعف قدرتهای بزرگ این است که به جای قلم و اندیشه، سلاح به دست می گیرند

وی اظهار داشت: امتیاز دیگر قلم عمیق بودن آن است که می تواند تأثیری شگرف بر مخاطب داشته باشد؛ ضعف قدرتهای بزرگ این است که به جای قلم و اندیشه، سلاح به دست می گیرند، اما در مکتب امام روح الله(ره) بسیاری از علما و مبارزین قلم به دست پرورش یافتند، امام(ره) هرگز در مبارزه با طاغوت پیامی مبنی بر استفاده از سلاح ندادند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین اضافه کرد: امام(ره) روی اندیشه ها کار کردند و متفکران و نویسنده ها را پرورش دادند، اعتقاد امام(ره) بر این بود که "اصولاً شهدا را، قلم ها می سازند و این قلم ها هستند که شهید پرورند".

وی تصریح کرد: البته همین قلم گاه در دستان مطهری ها، بهشتی ها و مفتح ها خدمت می کنند و گاه در دستان افراد ناصاح قرار می گیرد که علیه اسلام و پیامبر(ص) می نویسند.

کاظمی عنوان داشت: امام(ره) فرمودند "قلم ها اگر لغزش پیدا کنند یک ملت را می لغزانند"، نویسنده هایی که دست به قلم می برند و به نفس خود توجه می کنند از این دسته اند؛ در اینترنت می بینیم، فردی می آید یک داستانک غیر اخلاقی در سایت خود درج می کند و همین قصه غیر اخلاقی و زننده زمینه انحراف عده ای جوان را فراهم می آورد.

باید نویسنده انصاف را رعایت کند

وی ادامه داد: گاه نویسنده ای منتقد دولت است، تیشه بر می دارد و چنان به ریشه دولت می زند که بر ریشه نظام هم می خورد، تمام خدمات دولت و نظام را زیر سئوال می برند، باید نویسنده انصاف را رعایت کند، هم نیمه خالی و هم نیمه پر لیوان را ببیند.

کاظمی اظهار داشت: نگاهی به فتنه 88 نشان می دهد که برخی قلم به دست ها به فتنه و اختلافات دامن زدند، در سایتها و روزنامه های خود چنان قلم زدند که ایجاد هیجان کرده و تفرقه را افزایش دهد.