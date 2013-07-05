سران کشورهای اسلامی باید از کشتار شیعیان جلوگیری کنند

به گزارش خبرگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم اظهار داشت: کشتار شیعیان مصر به دست عوامل تکفیری و سلفی مزدور از یک سو و کشتار هدفمند و زنجیره‌ای شیعیان جهان بر اساس فتواها و توطئه‌های مفتیان سلفی از سوی دیگر زنگ خطری برای شیعیان همه کشورهاست.

اقدامات وحشیانه علیه شیعیان به صورت برنامه ریزی شده انجام می‌گیرد

وی با اشاره به کشتار اخیر شیعیان تصریح کرد: این اقدامات وحشیانه به صورت آگاهانه و برنامه ریزی شده شکل می‌گیرد و سران کشورهای اسلامی باید از این گونه اقدامات جلوگیری کنند.

"مُرسی" یک سلفی تندرو و ضد اهل بیت(ع) است

تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) با بیان این که جنایاتی که در مصر علیه شیعیان اتفاق می‌افتد دل هر انسان آزاده‌ای را آزرده می‌کند، گفت: جنایات اخیر مصر علیه شیعیان به دستور شخص محمد مرسی اتفاق افتاد، او یک سلفی تندرو و ضد اهل بیت(ع) است.

وی تصریح کرد: هنوز ماه شعبان تمام نشده که خداوند پرده از حزب "مرسی" برداشت، دست خداوند از آستین الهی بیرون آمد و سیلی محکمی به صورت این موجود کثیف سلفی زد.

امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر دو رئیس جمهور کنونی و رئیس جمهور منتخب مردم به شهر قم گفت: حجت الاسلام روحانی در ابتدای سفر به قم در مراسم غبارروبی حرم مطهر شرکت و با مراجع عظام تقلید دیدار و گفتگو کرد.

وی افزود: رئیس جمهور منتخب در برنامه های بعدی خود در نشستی با حضور اساتید و مدرسین حوزه، اعضای مجلس خبرگان رهبری و ائمه جمعه شرکت کرد و در همه جلسات همواره بر مشی خود یعنی اعتدال تاکید کرد، ما نیز برای ایشان آرزوی توفیق داریم.

برای دولت احمدی نژاد آرزوی عاقبت به خیری داریم

حجت الاسلام سعیدی ادامه داد: دکتر احمدی نژاد هم در جلسه کاری که با حضور وزرا و مسئولان کشوری و استانی در استانداری قم برگزار شد شرکت کرد که خروجی آن چند مصوبه برای قم بود که امیدواریم تمهیدات انجام آن فراهم شود.

وی اشاره به بهره برداری از بلوار پیامبر اعظم(ص) با حضور احمدی نژاد ابراز داشت: رئیس جمهور پس از بازدید از چند پروژه کلان شهری طی مراسمی بلوار پیامبر اعظم(ص) را افتتاح کرد که برای دولت ایشان آرزوی عاقبت به خیری داریم.

وی همچنین یادآور شد: در مراسم بهره برداری از بلوار پیامبر اعظم(ص) ملاحظاتی وجود داشت که تذکرات لازم در همان جا داده شد.