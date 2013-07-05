حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باید سر لوحه کار دولت جدید باشد

به گزارش خبرنگار مهرحجت الاسلام سید حسن فاضلیان در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه امروز ملایر ضمن سفارش مردم به تقوای الهی گفت: تقوی الهی اساس و پایه قبولی همه اعمال است که در این راستا نماز اول وقت از جایگاه بالایی برخوردار است.

خطیب جمعه موقت ملایر آخرین روزهای ماه شعبان را فرصتی برای تزکیه روح و آماده شدن برای ورود به ماه رمضان برشمرد و افزود:مومنان باید با قلبی پاک و بدون گناه وارد ماه رمضان شوند.

وی در ادامه ماه رمضان را بهترین فرصت برای نزدیکی به خدا و روشنگری روح برشمرد و گفت: روزه در این ماه تکلیف الهی است و کسی نباید بودن عذرو بهانه روزه نگیرد.

وی بر تلاوت قرآن و انجام اعمال شایسته در این ماه تاکید کردو گفت: وظیفه روحانیون و مبلغان در این ماه در سخنرانی‌های خود در مساجد و منابر بیان احکام و مسائل شرعی برای مردم است.

خطیب جمعه موقت ملایردر ادامه شرکت مردم در انتخابات را یکی از ماندگارترین حماسه ها در طول تاریخ انقلاب اسلامی برشمردو گفت: دشمن می‌خواست انتخابات به درگیری کشیده شود اما حضور ملت ایران حربه های دشمن را خاموش کرد.

وی بیان داشت: حضور ملت ایران در انتخابات علاوه بر انتخاب رئیس جمهور منتخب ملت پاسخ به ندای رهبری در اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران بود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه امروز مشکلات اقتصادی یکی از بزرگترین چالشهای کشور محسوب می شود بر حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم توسط دولت منتخب تاکید کرد.

وی بیان داشت: باید با برنامه ریزی قدمهای مثبتی در حل معضل بیکاری و مشکلات ازدواج جوانان داشته باشد.

امام جمعه موقت ملایر یادآور شد: دولت جدید با همکاری ملت باید در خلق حماسه اقتصادی قدم بردارد.

وی در ادامه به بحران‌ کشورهای خاورمیانه اشاره کرد وعنوان داشت: ریشه همه این مشکلات داخلی کشورهادخالت های استکبار است.

خطیب جمعه ملایرگفت: هدف استکبارو غرب از آتش اندآزی در این کشورها تفرقه میان شیعه و سنی است که می خواهد ندای اسلام خواهی در این کشورها از میان برداشته شود.