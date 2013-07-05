رمضان فرصت ارتقاء فرهنگ ديني جامعه/ اعزام 70 مبلغ به مناطق مختلف اليگودرز

حجت الاسلام صادق جعفرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزديک شدن به ماه مبارک رمضان گفت: ماه رمضان فرصت مناسبي براي خودسازي و بهره گيري از نسيم رحمت و برکت الهي است.

وي از ماه مبارک رمضان به عنوان بهترين فرصت برای ارتقاء و تقویت فرهنگ ديني در جامعه یاد کرد و افزود: ارتقاي فرهنگ ديني در جامعه و تلاش در راستای جذب جوانان و نوجوانان به فرهنگ غني اسلامی مهم ترين راه مقابله با عمق دسيسه هاي دشمنان است.

حجت الاسلام جعفرپور در پايان تلاوت قرآن، صله رحم، رسيدگي به ايتام، صدقه دادن، امر به معروف و نهي از منکر و بيداري در سحرگاه را از اعمال سفارش شده در اين ماه دانست و بر رعايت آنها تاکيد کرد.

عزام 70 مبلغ به مناطق مختلف اليگودرز در ماه رمضان

رئيس اداره تبليغات اسلامي اليگودرز همچنین در ادامه به اعزام مبلغان به مناسبت ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: هر سال همزمان با فرا رسيدن ايام ماه مبارک رمضان اعزام مبلغ به مناطق مختلف با محوريت سازمان تبليغات اسلامي انجام مي شود.

وي افزود: در اين راستا اداره تبليغات اسلامي اليگودرز نيز برنامه اعزام مبلغ را در دستور کار خود قرار داده است و با برنامه ريزي هاي انجام شده پيش بيني مي شود امسال بيش از 70 مبلغ برای حضور در مناطق مختلف اين شهرستان در ماه مبارک رمضان به مساجد شهري و روستايي اعزام شوند.

حجت الاسلام جعفرپور اظهار داشت: مبلغين اعزامي برنامه هاي مختلفي را در ماه رمضان در مساجد اجرا خواهند کرد که از جمله اين برنامه ها مي توان به تشکيل کلاس هاي مختلف قرآني، احکام، جلسات و مباحث مشاوره و اخلاق اشاره کرد.

تشكيل 13 پايگاه تابستاني در شهرستان اليگودرز

وی در ادامه به فعالیتهای انجام شده در حوزه اوقات فراغت اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا 13 پايگاه تابستاني تحت عنوان هسته‌هاي فرهنگي جوان و بوستان‌هاي معرفت با نظارت اداره تبليغات اسلامي شهرستان اليگودرز فعاليت خود را در اين شهرستان آغاز كرده اند.

حجت الاسلام جعفرپور به اهمیت غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان اشاره کرد و افزود: ايجاد نشاط ديني و توسعه فرهنگ قرآن و اهل بيت(ع) مي تواند در انتخاب راه سعادت اخروي، براي جوانان و نوجوانان تاثير گذار باشد و لذا بايد در اين فرصت زمينه علاقه بيشتر جوانان با مسائل ديني را فراهم كرد.