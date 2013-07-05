مراسم غبارروبي 25 مسجد دورود انجام شد/ برگزاري آزمون ورودي تربيت معلم قرآن

حجت الاسلام محمدرضا تقويان در این رابطه به مهر گفت: آخر ماه شعبان فرصت مناسبي برای تطهير، شستشو و آماده سازي مساجد در آستانه فرارسيدن ماه ميهماني خداست.

وی افزود: در این راستا تعداد 25 مسجد در شهرستان دورود که پذيراي ميهماناني خواهند بود با همت مردم و مسئولان پاکيزه و مهياي مردم متدين این شهرستان برای اجراي فرایض ديني در ماه مبارک رمضان شدند.

رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان دورود در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیتهای انجام شده برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: در این راستا تعداد هشت پايگاه اوقات فراغت ويژه ايام تابستان متشکل از چهار بوستان معرفت و چهار هسته فرهنگي جوان از نيمه دوم تيرماه دایر خواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین امسال نيز موسسه و خانه هاي قرآني با تشکيل کلاس هاي روخواني و روانخواني، حفظ، تفسير و مفاهيم زمينه حضور علاقمندان را در سطح شهرستان فراهم خواهند کرد.

حجت الاسلام تقويان در ادامه به برگزاري آزمون ورودي تربيت معلم قرآن کريم در شهرستان دورود اشاره کرد و گفت: آزمون تربيت معلم قرآن کريم با حضور 140 نفر از خواهران در محل سالن دانشگاه علمي کاربردي شهرستان و در پنج رشته مختلف برگزار شد.

رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان دورود افزود: اين آزمون با هدف تامين نيروي انساني متخصص برای به کارگيري در موسسات قرآني شهرستان و مراکز قرآني برگزار شده است.

وی همچنین با اشاره به توزيع محصولات فرهنگي در شهرستان دورود بیان داشت: تهيه و توزيع محصولات فرهنگي، ديني، قرآني و علمي مي تواند علاوه بر جذب اقشار مختلف مردم، به خصوص قشر جوان و نوجوان، موجب آموزش فعالين فرهنگي شود و در جهت دهي به افکار عمومي به منظور رسيدن به اهداف ترسيم شده بسيار مؤثر باشد.

حجت‌الاسلام تقويان اظهار داشت: در اين راستا اداره تبليغات اسلامي دورود در سه ماه گذشته سال جاري با توزيع کتب ديني و فرهنگي، لوح فشرده و ديگر محصولات فرهنگي بين اقشار مختلف، خصوصا مبلغين، مبلغات، مداحان و عناصر تأثيرگذار اقدامات قابل قبول و موثري را در سطح شهرستان انجام داده است.