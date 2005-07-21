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۳۰ تیر ۱۳۸۴، ۱۳:۱۹

با تاكيد بر ضرورت روشن شدن موضع عرب هاي سني در قبال حملات تروريستي در عراق؛

مسعود بارزاني : قانون اساسي عراق بايد در مهلت مقرر و با مشاركت عرب هاي سني تدوين شود

مسعود بارزاني رئيس حكومت منطقه كردستان عراق بر ضرورت تدوين قانون اساسي با مشاركت عرب هاي سني و در مهلت مقرر تاكيد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، وي در ديدار با هياتي از كنگره عمومي عرب هاي سني كه شامل نمايندگان اوقاف سني و حزب اسلامي عراق و هيات علماي اهل سنت و شخصيت هاي سلفي و لائيك سني بودند، اين نكته را اعلام كرد.

بارزاني بر كارآمد كردن گام هاي آينده واستفاده از تجربه انتخابات سابق و عدم تكرار اشتباهات وكوتاهي ها گذشته كه عرب هاي سني مرتكب شدند، تاكيد كرد و از آنها خواست در انتخابات آينده و روند سياسي فعالانه مشاركت كنند.

رئيس حزب دمكرات كردستان بر ضرورت تكميل روند تدوين قانون اساسي دايمي با مشاركت عرب هاي سني و در مهلت تعيين شده آن و ضرورت تثبيت فدراليسم در قانون اساسي تاكيد كرد وگفت : فدراليسم نه تنها به معناي جدايي طلبي نمي باشد بلكه منظور از آن ساماندهي مجدد دولت است.

بارزاني به مساله كركوك اشاره كرد و آن را حساس كه نياز به بررسي دارد، دانست و بر ضرورت عادي سازي اوضاع در آن واجراي ماده 58 قانون اداره عراق در دوران انتقالي در مورد آن تاكيد كرد.

وي درباره مواضع خود بر ضد پديده تروريسم و اقدامات تروريست ها ازعرب هاي سني خواست موضع واضح و صريحي درقبال اين پديده بگيرند.

در اين ديدار عدنان الدليمي و احمد السامرايي از چهره هاي عرب سني درباره نحوه برگزاري كنگره سراسري اهل سنت و اهداف آن و روند سياسي و روند تدوين قانون اساسي دايمي و تصميم اين كنگره درباره مشاركت عرب هاي سني در انتخابات آتي اظهار نظر كردند.

کد مطلب 209054

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