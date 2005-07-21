مسعود بارزاني : قانون اساسي عراق بايد در مهلت مقرر و با مشاركت عرب هاي سني تدوين شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، وي در ديدار با هياتي از كنگره عمومي عرب هاي سني كه شامل نمايندگان اوقاف سني و حزب اسلامي عراق و هيات علماي اهل سنت و شخصيت هاي سلفي و لائيك سني بودند، اين نكته را اعلام كرد.



بارزاني بر كارآمد كردن گام هاي آينده واستفاده از تجربه انتخابات سابق و عدم تكرار اشتباهات وكوتاهي ها گذشته كه عرب هاي سني مرتكب شدند، تاكيد كرد و از آنها خواست در انتخابات آينده و روند سياسي فعالانه مشاركت كنند.



رئيس حزب دمكرات كردستان بر ضرورت تكميل روند تدوين قانون اساسي دايمي با مشاركت عرب هاي سني و در مهلت تعيين شده آن و ضرورت تثبيت فدراليسم در قانون اساسي تاكيد كرد وگفت : فدراليسم نه تنها به معناي جدايي طلبي نمي باشد بلكه منظور از آن ساماندهي مجدد دولت است.



بارزاني به مساله كركوك اشاره كرد و آن را حساس كه نياز به بررسي دارد، دانست و بر ضرورت عادي سازي اوضاع در آن واجراي ماده 58 قانون اداره عراق در دوران انتقالي در مورد آن تاكيد كرد.



وي درباره مواضع خود بر ضد پديده تروريسم و اقدامات تروريست ها ازعرب هاي سني خواست موضع واضح و صريحي درقبال اين پديده بگيرند.



در اين ديدار عدنان الدليمي و احمد السامرايي از چهره هاي عرب سني درباره نحوه برگزاري كنگره سراسري اهل سنت و اهداف آن و روند سياسي و روند تدوين قانون اساسي دايمي و تصميم اين كنگره درباره مشاركت عرب هاي سني در انتخابات آتي اظهار نظر كردند.

