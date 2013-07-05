حسن روحانی به پیام تبریک روسای جمهور 5 کشور دیگر پاسخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری منتخب ملت ایران در پاسخ به پیام تبریک محمد منصف المرزوقی رییس جمهوری تونس اظهارداشت که دولت یازدهم ایران برای تقویت هرچه بیشتر روابط دوجانبه تلاش خواهد کرد.

رییس جمهوری منتخب با تشکر از پیام تبریک رییس جمهوری تونس اظهارداشت که توسعه و تعمیق روابط برادرانه و دوستانه دو کشور همواره از اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی همچنین در پاسخ به پیام تبریک جروجیا ناپولیتانو رییس جمهوری ایتالیا اظهار داشت: مناسبات دوستانه و دیرینه ایران و ایتالیا از ظرفیت های قابل توجهی برخوردار است و این ظرفیت ها و پیوندها پشتوانه مناسبی را برای حفظ و تداوم همکاری های فی ما بین دو کشور فراهم آورده است.



رییس جمهوری منتخب با تشکر از پیام تبریک رییس جمهوری ایتالیا، ابراز امیدواری کرده است که روابط دو کشور براساس احترام متقابل و منافع مشترک در همه زمینه ها و سطوح هر چه بیشتر توسعه و تعمیق یابد.

دکتر حسن روحانی رییس جمهوری منتخب ملت ایران در پاسخ به پیام تبریک خانم دیلما روسف رییس جمهوری فدراتیو برزیل ابراز امیدواری کرد که روابط میان ایران و برزیل در دولت یازدهم ایران با تلاش مسئولان دو کشور در جهت تحکیم مناسبات و همکاری های دو جانبه توسعه و تعمیق یابد.

رییس جمهوری منتخب همچنین از پیام تبریک رییس جمهوری برزیل تشکر کرده است.

وی همچنین در پاسخ به پیام تبریک عمرحسن احمد البشیر رییس جمهوری سودان اظهارداشت که دولت یازدهم ایران درجهت تقویت هرچه بیشتر روابط دوجانبه تلاش خواهد کرد.



رییس جمهوری منتخب همچنین با تشکراز پیام رییس جمهوری سودان تاکید کرد که توسعه و تعمیق روابط برادرانه و دوستانه تهران و خارطوم همواره از اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

روحانی در پاسخ به پیام تبریک قربانقلی بردی محمد اف رییس جمهوری ترکمنستان نیز از گسترش همه جانبه روابط دو کشور استقبال کرد.



رییس جمهوری منتخب همچنین بر اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توسعه روابط با کشورهای همسایه بر اساس حسن همجواری و احترام متقابل تاکید کرد.