مدير ارتباطات سازمان ملل در پاسخ به مهر: جامعه جهاني كاملا با حق "وتو" مخالف است

به گزارش خبرگزاري مهر، ادوارد مورتيمر(Edward Mortimer ) مدير ارتباطات سازمان ملل كه روزگذشته در جمع خبرنگاران درباره اصلاحات سازمان ملل و توسعه شوراي امنيت به عنوان يكي از جنبه هاي پر جنجال اين اصلاحات سخن مي گفت، در پاسخ به سوال "مهر" در زمينه حق وتو اظهار داشت: ما حق وتو را كاملا رد مي كنيم و در هر دو مدل پيشنهاد شده از سوي سازمان ملل براي توسعه شوراي امنيت نامي از حق وتو برده نشده است بنابراين اعضاي دائم جديد شوراي امنيت داراي حق وتو نخواهند بود.

ادوارد مورتيمر كه براي شركت در همايش اصلاحات سازمان ملل كه از سوي وزارت امور خارجه كشورمان برگزار شد، در تهران حضور دارد، توضيح داد: دبير كل در گزارشي كه در مورد اصلاحات با نام "با آزادي بيشتر" ارائه داده است، دو مدل براي توسعه شوراي امنيت ارائه كرده است: نخست آنكه شش عضو دائم بدون حق وتو و چهار عضو غير دائم به شوراي امنيت افزوده شوند. البته دبير كل درباره اينكه كدام كشورها عضو دائم شوند، مستقيما نام نبرده است اما مقصود كشورهاي عضو گروه چهار و دو كشور آفريقايي است.

وي افزود: مدل دوم آنكه دسته اي از كشورها براي عضويت در شوراي امنيت معرفي مي شوند و و به جاي دوره هاي دو ساله در دوره هاي چهار ساله در شوراي امنيت باقي خواهند ماند. اين عضويت قابل تمديد خواهد بود اما چنانچه كشوري وظايف خود را خوب انجام داد و براي دور دوم هم راي آورد مي تواند عضو شوراي امنيت باقي بماند. در اين مدل نيز هيچ يك از كشورها داراي حق وتو نخواهند بود.

وي درباره كشورهايي كه از قبل حق وتو دارند، گفت: اين كشورها حاضر نيستند اين حق خود را از دست بدهند اما ما تلاش مي كنيم اولا عضو جديدي با حق وتو ايجاد نشود و دوما در اعضاي قديم داراي حق وتو نيز آمادگي هايي ايجاد كنيم تا در سال هاي آينده اين حق خود را واگذار كنند.

ادوارد مورتيمرخبر داد: قراراست درسال 2020 جلسه اي درباره حق وتو تشكيل شود و شايد در آن جلسه بتوان 5 كشور عضو دائم شوراي امنيت يعني آمريكا و روسيه و انگليس و فرانسه و چين را متقاعد كرد كه اين حق را كنار بگذارند.

ادوارد مورتمير همچنين اعلام كرد: گزارش دبير كل با عنوان "با آزادي بيشتر" پيشنهادهاي وي درباره اصلاحات سازمان است و البته نكاتي درباره بازنگري دردبيرخانه اين سازمان نيز وجود دارد كه در اين گزارش اعمال نشده است و متعاقبا اعلام خواهد شد.

گفتني است ادوارد مورتيمر نخستين بار است كه بعنوان منبع رسمي سازمان ملل در ايران حضور دارد اما پيش از اين به عنوان خبرنگار روزنامه هاي تايمز آو لاندن (Times of London) و فايننشال تايمز بارها به ايران سفر كرده بود.

وي در بارفورد انگليس متولد شده و كارشناسي ارشد در رشته تاريخ از دانشگاه آكسفورد است. موتيمر كتب متعددي در زمينه سياست در خاورميانه دارد و از آن جمله مي توان به كتاب "اعتقاد و قدرت: سياست هاي اسلام" اشاره كرد.