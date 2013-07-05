پذيرش 11 دانشجوی دانشگاه اردبيل در المپياد علمی دانشجويان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز سبحانی بعد از ظهر جمعه در حاشیه آغاز دوره معرفت شناسی ديني ویژه اساتيد دانشگاه های اردبیل اضافه کرد: این دانشگاه طی سال های عناوین ارزشمندی را به لحاظ کسب مدارج علمی به دست آورده است.

وی با بیان اینکه این دانشگاه سال گذشته برای اولین بار در فهرست دانشگاه های برتر جهان قرار گرفت، متذکر شد: هم اکنون تمام مقاطع تحصیلی در این دانشگاه با بیش از 160 رشته تحصیلی در حال برگزاری است.

معاون آموزشی و تحصيلات تکميلی دانشگاه محقق اردبيلی اظهار داشت: دانشگاه محقق اردبيلی به عنوان مادر دانشگاه‌های استان علاوه بر پذيرش در مقطع کارشناسی در بيش از ده‌ها رشته کارشناسی ارشد و دکترا پذيرش دانشجو دارد.

وی حرکت علمی و آموزشی مفيد و مؤثر این دانشگاه را از ثمرات نظام جمهوری اسلامی ايران در توجه به مراکز علمی و دانشگاهی معتبر دانست.

دبير هم‌انديشی اساتید دانشگاه محقق اردبیلی نیز در این مراسم از برگزاری دو دوره متفاوت برای اساتيد دانشگاه خبر داد و اضافه کرد: دوره معرفت شناسی ديني با حضور اعضای هيئت علمی دانشگاه، به مدت چهار روز برگزار می شود.

امين فتحی یادآور شد که دوره اصول تعليم و تربيت اسلامی نیز پیش از این برای اساتيد دانشگاه محقق اردبيلی در راستای طرح دانش‌افزايی استادان دانشگاه‌ها برگزار شد.

به گفته وی این دوره از هشتم تا يازدهم تير ماه سال جاری به مدت چهار روز به طول برگزار گردید.