توافقنامه هسته اي ميان هند و آمريكا هشدار به چين است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي شوراي روابط خارجي آمريكا، استيون آر ويزمن (Steven R. Weisman) سردبير بخش ديپلماتيك روزنامه نيويورك تايمز در مصاحبه با بخش خبري شوراي روابط خارجي آمريكا در واكنش به همكاري جديد هسته اي آمريكا و هند اعلام كرد: جرج بوش رييس جمهور آمريكا همواره به روابط بهتر با هند علاقمند بوده است.

وي در اين زمينه تاكيد كرد: از زماني كه مشكلاتي در زمينه هاي مختلف ميان آمريكا و چين مشكلات نظامي ايجاد شد، اين علاقمندي روابط براي ارتباط با دهلي نو در واشنگتن تقويت شد.

سردبير بخش ديپلماتيك نيويورك تايمز به شوراي روابط خارجي آمريكا اظهار داشت: باتوجه به توافقنامه اي كه اخيرا ميان آمريكا و هند درباره همكاري هاي هسته اي منعقد شده است، وضعيت دهلي نو براي پيگيري برنامه هاي هسته اي به شكل فزاينده اي بهبود يافته است.

استيون آر ويزمن در عين حال تاكيد كرد: اين توافقنامه ميان آمريكا و هند نوعي هشدار پنتاگون به چين است.

وي افزود: اگر ما بخواهيم خطر اصلي را در اين زمينه در نظر بگيريم بايد بگوييم رويارويي چين و آمريكا بسيار خطرناك است و نخستين تهديد در زمان كنوني براي روابط خارجي آمريكا محسوب مي شود.