مجلس تعامل با رئیس جمهور منتخب را در دستور کار خود دارد/ تلاش برای گره گشایی از مشکل تورم

روح الله عباسپور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ضرورت همکاری مجلس با رئیس جمهور منتخب اظهارداشت: بنای مجلس بر تعامل با رئیس جمهور منتخب است و تا جایی که منافع ملی در جریان است جهت گره گشایی از مشکلاتی که در حوزه تورم و گرانی وجود دارد همکاری و هماهنگی ها با جدیت صورت خواهد گرفت.



عباسپور در پاسخ به این سوال که مهمترین اولویت های رئیس جمهور آینده باید چه مواردی باشد تصریح کرد: تحقق بخشیدن به طرحهای اقتصاد مقاومتی، دستیابی به سند چشم انداز از برنامه های میان مدت، کوتاه مدت و بلند مدت رئیس جمهور باید باشد.



نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در زمینه تثبیت نرخ ارز بخصوص در حوزه اقتصادی ضرورت های زیادی وجود دارد که مجلس بنا بر تعامل دارد اما این موضوع دلیل بر وادادگی مجلس نخواهد بود و هر جا که وظایف نمایندگان ایجاب کند سخت گیری لازم هم صورت خواهد گرفت.



عباسپور یادآورشد: البته از رئیس جمهور و هیئت دولت هم انتظار داریم تا همکاری و هماهنگی آنها متقابل باشد تا امور کشور بخوبی پیش برود.



وی افزود: در معرفی وزرا باید دقت لازم صورت گیرد تا افرادی توانمند و متعهد معرفی شوند و مجلس هم بر اساس وظایف خطیر خود کسانی را تائید خواهد کرد و به آنها رای اعتماد خواهد داد که بتوانند وزارتخانه را بخوبی اداره کرده و در مسیر منافع ملی حرکت کنند لذا تعامل دوسویه بسیار مهم است.







شعار اعتدال رئیس جمهور خوب است



عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مشی دولت در زمینه اعتدال بسیارخوب است و استفاده از نیروهای معتدل هم از اصولگرایان، اصلاح طلبان و هم افراد مستقل نگاهی ارزشمند و کاری پسندیده است تا از حاشیه ها و اختلافات گروهی و جناحی و نیز جریایانات موجود در کشور کاسته شود و بیشتر در جهت تعامل پیش برویم.



وی گفت: خود دولت نیز باید با مجلسی ها تعامل مطلوبی داشته باشد و در کنار این موضوع لازم است تا مناسبات و تعاملات بین المللی هم تقویت شود چون عمده گرانی و تورم ومشکلات اقتصادی که گریبانگیر کشور شده به تحریم ها باز می گردد که باید به آن توجه شود.



عباسپور تصریح کرد: همچنین کابینه دولت باید حالا که حرف از ورود نیروهای معتدل در کابینه می زند از حضور جوانان بیشتر استفاده کند زیرا گاهی افرادی که به نمایندگی از رئیس جمهور اظهارنظر می کنند عموما افرادی هستند که عمری از اینها می گذرد و جوان نیستند لذا انتظار می رود با شعار اعتدال نباید نیروهای انقلابی و جوان و با نشاطی که هم با مسائل روز دنیا آشنایی دارند و مهارت استفاده از ابزار کار را بلدند را فراموش کنیم و از آنها استفاده نشود.



این نماینده اظهارداشت: بحث پاک دستی، طهارت در اقتصاد هم در انتخاب وزرا بسیار مهم است که انتظار داریم رئیس جمهور محترم به این موارد هم توجه کنند و کسانی که در آزمونهای گذشته و در فتنه 88 مردود شدند معرفی نشوند و همه این موارد را باید در نظر گرفت تا نیروهای کارآمد در دولت حضور یابند.



اهداء نشان لیاقت به مدیران کار پسندیده ای است

عباسپور در خصوص اعطاء نشان های لیاقت به برخی مسئولان دولتی در روزهای پایانی فعالیت کابینه اظهارداشت: نشان های لیاقتی که رئیس جمهور در این روزهای آخر خدمت به معاونین خود می دهند مجلس واکنشی در این خصوص نشان نداده و به نظر من بالاخره بعضی افراد خدمات ارزشمندی انجام داده اند که باید قدرشناسی شود و این کار شیوه حضرت رسول گرامی اسلام (ص) است و سیره آن حضرت محسوب می شود و ایرادی بر آن وارد نیست.

