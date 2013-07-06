فرش قرمزی که برای هنرمندان ایرانی پهن شد

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته، جمعه چهاردهم تیرماه گالری باروک با نمایش آثار بزرگانی از هنر معاصر ایران در نمایشگاهی با نام "فرش قرمز" کار خود را به عنوان گالریای جدید در تهران آغاز کرد.
شاهین اسلامی، مدیر گالری باروک و نیز تماشخانه باروک که چندی پیش برای اجرای نمایشهای صحنهای افتتاح شده است در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این گالری توضیح داد: ایدههای خیلی زیادی دارم که هنوز به دلایل زیادی نتوانستم آنها را عملی کنم. به طور قطع امید به تحقق این ایدهها همان انرژی نهفته من برای ادامه این راه دشوار است. در راهی که در جریان هنر کشور قدم برداشتهام قصد دارم که تمام توان خود را به کار بندم تا قدمی هر چند کوچک در راه اعتلای هنر این کشور بردارم.
وی در مورد استانداردهای گالریداری توضیح داد: استاندارد و چارچوبهایی که من برای خودم مصوب میکنم همان قاعدههای اخلاقی هستند که هر کس برای خودش تعیین میکند و حد و مرزی را قائل میشود. گالریها با شرایطی که دارند و اندک امکانات توانستهاند فضای مناسبی را برای ارایه آثار هنری فراهم کنند.
گالریها خانهای برای گردهمایی هنرمندان هستند
اسلامی با بیان این که بکارگیری سرمایه و ایجاد ارتباط خوب با هنرمندان و مردم از ملزومات کار گالریداران است، گفت: گالریها خانهای برای گردهمایی هنرمندان هستند که گردش اقتصادی را نیز به همراه دارند.
وی ادامه داد: من دوست دارم با جوانهایی که تازه شروع به کار کردهاند و گاهی در این حوزه سرگردانند و نمیدانند باید به کجا بروند، کار کنم. واقعا بعضی از جوانهای امروز، کارهای بسیار خوبی ارایه میدهند و من دوست دارم با نسل جوان فعال امروز کارم را انجام دهم. امروز همه می گویند امثال سهراب سپهری، از گالری سیحون بیرون آمدهاند. بسیار علاقه دارم روزی برای گالری باروک هم همین اتفاق تکرار شود.
این گالریدار در پایان عنوان کرد: زمانی که هنرمند در یک گالری به نقطه اوج خود برسد و به جایگاه محکم و تثبیت شدهای دست یابد در آن زمان ما نتیجه زحمت خودمان را برداشت میکنیم وقتی یک گالری بتواند یک هنرمند را به عنوان هنرمندی مطرح به جامعه تجسمی معرفی کند کارش را برای هنر و هنرمند تمام و کمال انجام داده است.
گالری باروک در طبقه زیرین تماشاخانه باروک واقع در دروس، خیابان یارمحمدی، بنبست نامدار قرار دارد که در نمایشگاه اول خود آثار نقاشی و مجسمه از علیاکبر صادقی، زندهیاد محمدعلی ترقیجاه، حسین ماهر، ناصر آراسته، حبیبالله درخشانی، عبدی اسبقی، امین نورانی، عباس مختار، حسین محجوبی، زندهیاد ژازه طباطبایی، منصور طبیبزاده، حسین ذاکری، مهدی حسینی، بهرام دبیری، مهناز پسیخانی، جمشید حقیقتشناس، رضا نصرتی و مرجان شکری را روی دیوار برده است.
این گالری عصر دیروز با نمایش این آثار از این هنرمندان کار خود را رسما آغاز کرد. تماشاخانه باروک نیز در همین مکان مدتی است کار خود را به آغاز کرده است.
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