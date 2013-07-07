حسین کشاری مدیر سینما سپیده با بیان این مطلب درباره تاثیر اجرای طرح بلیت نیمبها برای خانوادهها تا پایان سال به خبرنگار مهر گفت: پیش از این طرح بلیت نیمبها در طول هفته را تنها به دانشجویان اختصاص داده بودیم و عموم مردم تنها میتوانستند در روزهای سهشنبه از طرح بلیت نیم بها استفاده کنند ولی تصمیم گرفتیم با تغییراتی در طرح، تسهیلاتی بیشتر در اختیار مردم قرار دهیم.
و ی در ادامه افزود: پس از نهایی شدن طرح بلیت نیمبها در ایام هفته برای عموم مردم، در چند روز گذشته شاهد استقبال خوبی بودیم که اوج این استقبال در دو روز آخر هفته بود. نکته قابل توجه اینکه پس از اجرای این طرح خانوادههایی با تعداد نفرات بالا به سینما میآیند. به عنوان مثال اگر یک خانوده 6 نفره در سینماهای دیگر 30 هزار تومان هزینه میکند در این سینما نصف این رقم را باید بپردازد که همین امر باعث حضور خانوادهها در سینما سپیده است.
مدیر سینما سپیده در پاسخ به این پرسش که اجرای طرح چه تاثیر بر درآمد سینما داشته است؟ بیان کرد: با اجرایی کردن این طرح شاید از جهت مالی درآمد زیادی نداشته باشیم اما از جهت هزینههای نمایش فرقی برای سالن ندارد چراکه وقتی فیلم در سالن نمایش داده می شود برای ما فرقی ندارد که فیلم را برای 10 نفر نمایش دهیم یا برای یک سال پر از جمعیت.
کشاری در پایان گفت: خوشبختانه سینما سپیده نیازی به تجهیز ندارد و صدا و تصویر و گرمایش و سرمایش سالن کامل است و ما آمادگی کامل را برای میزبانی مردم داریم.
در سالن شماره یک سینما سپیده فیلم "گذشته" به کارگردانی اصغر فرهادی و در سالن دو این سینما فیلم "بیتابی بیتا" نمایش داده میشود. طرح بلیت نیمبها برای خانوادهها از 15 تیرماه اجرایی شده است و تا پایان سال هم ادامه دارد. سینما سپیده در میدان انقلاب واقع شده و از سینماهای قدیمی تهران محسوب میشود.
