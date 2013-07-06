به گزارش خبرنگار مهر، سليمان حيدري‌دلگرم صبح شنبه به مناسبت روز شهرداري و دهياري‌ها در گفتگو با خبرنگاران افزود: با داشتن شهرداري الكترونيك ارتباط حضوري ارباب رجوع با كارمندان كاهش يافته و خدمات شهری به صورت الكترونيكي به شهروندان ارائه می شود.

وي افزود: در حال حاضر سخت‌افزار پورتال نصب و برنامه‌هاي نرم افزاري نيز خريداري شده و شهرداران در حال فراگيري آموزش‌هاي لازم در اين خصوص هستند.

مديركل امور شهري استانداري همدان مهمترين مزيت راه اندازي اين سامانه را افزايش سرعت در كار‌، كاهش اتلاف وقت شهروندان و كاهش شكايات از مجموعه شهرداري و فعالان اين حوزه عنوان كرد.

حيدري‌دلگرم گفت: با این سیستم شهروندان بدون مراجعه به شهرداري بسياري از تقاضاها و درخواست‌ها را به صورت قانوني انجام داده و مراودات را به صورت الكترونيك انجام می دهند.

همايش شهرداري‌ها و دهياري‌هاي استان همدان برگزار می شود

مديركل امور شهري استانداري همدان با بيان اينكه شهرداري‌ها و دهياري‌ها نقش اساسي در آباداني شهر و روستا دارند، افزود: در راستاي حفظ جايگاه شهرداري‌ها و دهياري‌ها بايد يكي از معابر شهري يا روستايي به نام اين نهادها نامگذاري شود.

مديركل امور شهري استانداري همدان از برگزاري همايش شهرداري‌ها و دهياري‌هاي استان در آينده‌اي نزديك براي تقدير از فعاليت آنها خبر داد و يادآور شد: در حال حاضر در استان همدان 29 شهردار و بيش از 600 دهيار وجود دارد و قرار است تعداد شهرداري‌هاي استان به 30 شهرداري افزايش يابد.

شهرداري‌ها بيش از 200 نوع خدمت به شهروندان ارائه مي‌دهند

دلگرم با بيان اينكه شهرداري‌ها بيش از 200 نوع خدمت به شهروندان ارائه مي‌دهند، اضافه كرد: امسال دو كار عمده در دستور كار امور شهري استانداري قرار دارد كه ساماندهي نيروهاي شهرداري‌ها از جمله آنها است.

وي با اشاره به برگزاري آزمون استخدامي شهرداري‌ها و دهياري كشور در سال گذشته يادآور شد: در اين راستا حدود 400 نيروي متخصص و كارشناس براي شهرداري‌هاي استان همدان ساماندهي شدند.