توليد بيش از 122 هزار دستگاه انواع خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، در 3 ماهه منتهي به خرداد ماه سال جاري تولید انواع خودرو به 122 هزار و 18 دستگاه رسيد که از این تعداد، بالغ بر 105 هزار و781 دستگاه مربوط به خودروهای سواری است.

بر این اساس در 3 ماهه گذشته توليد وانت به تعداد 14 هزار و 457 دستگاه، كاميون يك هزار و 636 دستگاه، اتوبوس 118 دستگاه و ميني بوس به تعداد 26دستگاه توليد شده است.

در این مدت، پرايد نسيم و صبا به تعداد 36 هزار و 171 دستگاه، سمند به تعداد 5 هزار و 435 دستگاه، پژو ۴۰۵ بالغ بر 9 هزار و 235 دستگاه، تندر۹۰ به تعداد 7هزار و 368 دستگاه، پژو پارس به تعداد 10 هزار و 712 دستگاه، محصولات رنو به تعداد 4 هزار و 726 دستگاه، MVM به تعداد 6 هزار و 116 دستگاه، تيبا به تعداد 6 هزار و 316 دستگاه، مگان بالغ بر 155 دستگاه ورانا به تعداد 3 هزارو 83 دستگاه توليد شده است.

در 3 ماهه گذشته انواع مزدا بالغ بر 157 دستگاه ، تينا 312 دستگاه توليد شده است. درخردادماه سال جاري به تعداد 53 هزار و 723 دستگاه انواع خودرو همچنين بالغ بر47 هزار و 146 دستگاه خودروي سواري توليد شده است.