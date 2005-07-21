پرودي : جنگ راه مناسبي براي برخورد با تروريسم نيست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اتريشي كلاينه سايتونگ ، " رومانو پرودي " رئيس سابق كميسيون اتحاديه اروپايي در ادامه سخنان شب گذشته خود تصريح كرد : چنانچه وي قدرت را در دست داشت هيچ نيرويي را به عراق اعزام نمي كرد .

اين روزنامه نوشت : حدود 3 هزار نظامي ايتاليا در عراق مستقر هستند .

" پرودي " همچنين با اشاره به ادعاي مقامات آمريكايي مبني بر اينكه جنگ عراق به بهانه مبارزه با تروريسم ترتيب داده شده ، اظهار داشت : هيچگاه جنگ نمي تواند راه مناسبي براي برخورد با تروريسم باشد . جنگ خود مي تواند يكي از عوامل مهم در افزايش تعداد تروريستها و حملات تروريستي شود .

رئيس سابق كميسيون اتحاديه اروپايي در بخش ديگري از سخنان خود در جمع خبرنگاران خارجي درباره قانون اساسي واحد اروپايي خاطر نشان ساخت : به عقيده من قانون اساسي واحد اروپا هيچگاه از قدرت لازم الاجرا برخوردار نخواهد شد .

" پرودي " افزود : تداوم روند تصويب اجراي قانون اساسي واحد بخوبي مي تواند اين مسئله را نشان دهد .