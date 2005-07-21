  1. سیاست
  2. سایر
۳۰ تیر ۱۳۸۴، ۱۶:۳۱

تا سال 2012 ميلادي :

روسيه زرادخانه تسليحات شيميايي خود را نابود مي كند

دولت روسيه امروز با تصويب يك طرح 6 ميليارد دلاري ، 40 هزار تن از تسليحات شيميايي خود را نابود خواهد كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ريانووستي ، ويكتور كريستنكو وزير صنايع و انرژي روسيه در نشست دولت اين كشور گفت : هر چند روسيه بزرگترين زرادخانه تسليحات شيميايي را درجهان دارد اما از ايمن ترين فناوريها براي برچيدن آن نيز برخوردار است .   

وي افزود : طبق اين طرح ، 20 درصد از اين زرادخانه تا سال 2007 و 45 درصد تا سال 2009 نابود خواهد شد .

 اين برنامه در نهايت در سال 2012  به اتمام خواهد رسيد .

وزير صنايع و انرژي روسيه تاكيد كرد : برنامه برچيدن تسليحات شيميايي محيط زيست را مصون خواهد كرد و مشاغلي را در مناطقي كه اين تسليحات انبارشده است ايجاد خواهد كرد .

از سويي اينترفاكس ، تاكنون روسيه يك كارخانه نابودي تسليحات شيميايي در منطقه ساراتوف احداث نموده است اما قراراست تا 2009 شش كارخانه ديگر احداث كند . 

مقامات روسي مدتهاست گله مي كنند كه كشورهاي خارجي بودجه كافي براي برچيدن تسليحات شيميايي ارائه نداده اند. به همين منظور تصويب اين طرح بارها به تعويق انداختند .  

كريستنكو خاطر نشان كرد : طبق بودجه اي كه امروز به تصويب رسيد ، كشورهاي خارجي 11 ميليارد روبل (385 ميليون دلار ) از كل 171 ميليارد روبلي (6ميليون دلار) كه براي اين برنامه در نظر گرفته شده است را تقبل خواهند كرد .

در اجلاس سران گروه هشت در كانادا كه در سال 2002 برگزارشد ، هشت كشور صنعتي جهان به روسيه پيشنهاد كردند 20 ميليارد دلار براي برچيدن زرادخانه تسليحات شيميايي و پلوتونيم نظامي اين كشور و ايمني تاسيسات هسته اي اين كشور كمك كنند .

برنامه برچيدن تسليحات شيميايي قراراست قبل از 15 اوت به تصويب نهايي دولت روسيه برسد اما انتظار نمي رود كه محتواي فعلي آن تغيير يابد .

کد مطلب 209084

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها