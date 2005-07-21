روسيه زرادخانه تسليحات شيميايي خود را نابود مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ريانووستي ، ويكتور كريستنكو وزير صنايع و انرژي روسيه در نشست دولت اين كشور گفت : هر چند روسيه بزرگترين زرادخانه تسليحات شيميايي را درجهان دارد اما از ايمن ترين فناوريها براي برچيدن آن نيز برخوردار است .



وي افزود : طبق اين طرح ، 20 درصد از اين زرادخانه تا سال 2007 و 45 درصد تا سال 2009 نابود خواهد شد .

اين برنامه در نهايت در سال 2012 به اتمام خواهد رسيد .



وزير صنايع و انرژي روسيه تاكيد كرد : برنامه برچيدن تسليحات شيميايي محيط زيست را مصون خواهد كرد و مشاغلي را در مناطقي كه اين تسليحات انبارشده است ايجاد خواهد كرد .



از سويي اينترفاكس ، تاكنون روسيه يك كارخانه نابودي تسليحات شيميايي در منطقه ساراتوف احداث نموده است اما قراراست تا 2009 شش كارخانه ديگر احداث كند .



مقامات روسي مدتهاست گله مي كنند كه كشورهاي خارجي بودجه كافي براي برچيدن تسليحات شيميايي ارائه نداده اند. به همين منظور تصويب اين طرح بارها به تعويق انداختند .



كريستنكو خاطر نشان كرد : طبق بودجه اي كه امروز به تصويب رسيد ، كشورهاي خارجي 11 ميليارد روبل (385 ميليون دلار ) از كل 171 ميليارد روبلي (6ميليون دلار) كه براي اين برنامه در نظر گرفته شده است را تقبل خواهند كرد .



در اجلاس سران گروه هشت در كانادا كه در سال 2002 برگزارشد ، هشت كشور صنعتي جهان به روسيه پيشنهاد كردند 20 ميليارد دلار براي برچيدن زرادخانه تسليحات شيميايي و پلوتونيم نظامي اين كشور و ايمني تاسيسات هسته اي اين كشور كمك كنند .



برنامه برچيدن تسليحات شيميايي قراراست قبل از 15 اوت به تصويب نهايي دولت روسيه برسد اما انتظار نمي رود كه محتواي فعلي آن تغيير يابد .