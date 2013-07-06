به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی با حضور نماینده ولی فقیه در کردستان، فرماندار سنندج، جمع کثیری از علماء، روحانیون و ائمه جمعه و جماعت منطقه و مردم بخش کلاترزان از توابع شهرستان سنندج یاد و خاطره روحانی شهید "ملاحیدر فهیم " گرامی داشته شد.

ولی الله میرزایی اصل در این مراسم اظهار داشت: شهید ملاحیدر فهیم، مصداق بارز زندگی همراه با اعتقاد راسخ و استوار بوده، چرا که تا آخرین لحظات حیات خود محکم و مقاوم از اعتقاداتش دفاع کرد.

وی افزود: زندگی پربار و شهادت ملا حیدر فهیم به عنوان الگویی ارزشمند برای تمام علمای منطقه کردستان در تاریخ این مرز و بوم جاودانه خواهد بود.

گفتنی است شهید ملاحیدر فهیم از بارزترین شهدای روحانی کردستان است که در سال 1362 و در سن 90 سالگی توسط عوامل ضد انقلاب به شهادت رسید.

با خروج غیر قانونی گندم از استان برخورد جدی می شود

فرماندار شهرستان دیواندره گفت: تمهیدات لازم برای جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو و ورود آنان به عرصه خرید گندم و خروج غیرقانونی آن به خارج از استان و شهرهای مرزی صورت گرفته است.

سعدی نقشبندی در جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان دیواندره با اشاره به برنامه های در دست اقدام برای مبارزه با قاچاق گندم و دام زنده در شهرستان اظهار داشت: با تمهیدات در نظر گرفته شده نیروی انتظامی از تردد بدون مجوز خودروهای حامل گندم و دام زنده به خارج از استان و یا شهرهای مرزی جلوگیری می کند.

وی افزود: شرکت های حمل و نقل و باربری نمی توانند بدون مجوز از دستگاه های ذیربط برای حمل گندم و دام زنده بارنامه صادر کنند.

فرماندار دیواندره در ادامه به تولید کنندگان یادآوری کرد: هوشیاری لازم در رابطه با کلاهبرداری دلالان خرید گندم با ترفند خرید گندم بیش از قیمت تضمینی را داشته باشند تا خدای ناکرده حاصل زحمات یکساله آنان به هدر نرفته و مجبور نشوند برای اخذ بهای گندم خود از دلالان، یکسال دیگر دوندگی نمایند.

نگاه ایجابی برای ساماندهی مناسبت های مذهبی ضروری است

فرماندار شهرستان سقز به اهمیت اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منكر، رعایت قداست و حرمت ایام و به ویژه این مبارك ماه شعبان و رمضان اشاره کرد و اظهار داشت: برنامه ریزی جامع و كامل برای انجام امور مربوط به ماه مبارك رمضان و بهره مندی از فیوضیات این ماه باید توسط ادارات تدوین شود.

نادر فخری در جلسه ستاد شئون فرهنگی بر لزوم نگاه ایجابی برای ساماندهی مناسبت های مذهبی و انجام فعالیت های فرهنگی در مساجد تاكید كرد.

وی در ادامه به برنامه های در دست اقدام توسط ادارات شهرستان سقز برای ماه مبارك رمضان اشاره کرد و ادامه داد: برپایی محافل انس با قرآن كریم، ‌برپایی سفره افطاری برای خانواده های تحت پوشش كمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی، استقرار دستگاه های مجهز برای روئیت هلال ماه، برگزاری كلاس های عقیدتی و قرآنی، فضاسازی شهر، برگزاری دوره آموزشی اخلاق كارگزاران برای روسای ادارات، ‌برپایی نماز جماعات در ادارات، دیدار با روحانیان، برنامه ریزی برای صنوف و نظارت بر اغذیه فروشان و مراكز عرضه مواد غذایی از مهمترین این برنامه ها است.