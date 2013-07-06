اعلام نتايج رتبه بندی دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور/ تهران، شریف و علوم پزشکی تهران اول شدند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، دکتر جعفر مهراد صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: پايگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) سه سال متوالی يعنی از سال 1389 است که دانشگاه های کشور را بر اساس معيارها و شاخص های مصوب تهران که مورد تاييد ISESCO و وزرای آموزش عالی و تحقيقات علمی کشورهای اسلامی است رتبه بندی می کند.

وی خاطرنشان ساخت: رتبه بندی سال 1391 بر اساس روش شناسی سال های قبل انجام شده اما در شکل ارائه اطلاعات و تنظيم جدول ها از رده بندی دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتی کشور استفاده به عمل آمده است. در اين رده بندی دانشگاه های هنر، صنعتی، جامع و پژوهشگاه ها به تفکيک رتبه بندی شده و رتبه و امتيازات هريک از دانشگاه ها در قالب جدول های ارائه شده معنی پيدا می کند.

سرپرست ISC افزود: در جدول های رتبه بندی، امتيازات کلی سال های 1390 و 1391 نيز درج شده و دانشگاه ها هرکدام به وضوح خواهند ديد که در سايه تلاش و همکاری های علمی و تحقيقاتی از سوی دانشگاه ها و نيز سرمايه گذاری های به عمل آمده در حوزه آموزش عالی به استثنای سه مورد، بقيه دانشگاه ها از رشد قابل توجهی برخوردار هستند. رشد حاضر حاکی از افزايش فعاليت های علمی و تحقيقاتی در حوزه های مختلف از جمله افزايش در تعداد مقالات، استنادها، اختراعات و اکتشافات و افزايش در جوايز و ساير شاخص هايي می باشد که به نظر می رسد دانشگاه ها از معيارها و شاخص های مطرح در ISC استفاده کامل کرده و در طول سه سال گذشته به اين شاخص ها به دقت توجه کرده و در نتيجه به نحو چشمگيری با جا به جايي رتبه ها، جايگاه درخور توجهی را به دست آورده اند.

سرپرست ISC ادامه داد: در بين 34 دانشگاه علوم پزشکی کشور که در رتبه بندی سال 1391 شرکت کرده بودند، دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، شهيد بهشتی، شيراز، اصفهان و مشهد به ترتيب رتبه های اول تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.

دکتر مهراد افزود: از مجموع 51 دانشگاه جامع وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری که در رتبه بندی سال 1391 شرکت کرده اند، دانشگاه های تهران، تربيت مدرس، شيراز، فردوسی مشهد و شهيد بهشتی موفق به کسب رتبه های اول تا پنجم شده اند.

وی ادامه داد: به طوريکه بيان شد، دانشگاه های صنعتی نيز به صورت جداگانه رتبه بندی شدند و در رتبه بندی سال 1391 که 17 دانشگاه صنعتی حضور داشت، دانشگاه های صنعتی شريف، اميرکبير، علم و صنعت ايران، صنعتی اصفهان و صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی به ترتيب در جايگاه اول تا پنجم نشسته اند.

سرپرست پايگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) افزود: از مجموع دانشگاه های هنر، تنها سه دانشگاه در رتبه بندی سال 1391 حضور دارند که به ترتيب دانشگاه هنر تهران، هنر اصفهان و هنر اسلامی تبريز حائز رتبه های اول تا سوم می باشند.

دکتر مهراد در ادامه خاطر نشان ساخت: پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری نيز جدا از دانشگاه ها رتبه بندی شده است. در مجموع 11 مؤسسه پژوهشی در اين رتبه بندی شرکت کردند که پژوهشگاه دانش های بنيادی، پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايران، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری، پژوهشگاه مواد و انرژی و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ايران به ترتيب دارای رتبه های اول تا پنجم می باشند.

به گفته دکتر مهراد در طول سال 1391 تا کنون دانشگاه ها و پژوهشگاه های شرکت کننده در رتبه بندی ISC به طور جدی همکاری کرده و در ارسال الکترونيکی اطلاعات و انتقال مدارک مستند به اين سازمان از هيچ کوششی فروگذار نکردند. رابطين دانشگاه ها و پژوهشگاه ها نقش ارزنده ای ايفا نموده و در زمان های مناسب نسبت به تکميل اطلاعات اقدام کردند که جای قدردانی مخصوص دارد.

دکتر مهراد اعلام کرد: نتايج رتبه بندی دانشگاه آزاد اندکی با تاخير گزارش خواهد شد و طبق سياست اين دانشگاه، مقرر است واحدهای اين دانشگاه به منظور ايجاد رقابت سالم به تفکيک و جدا از هم رتبه بندی شوند. انتظار می رود واحدهای شرکت کننده در اين رتبه بندی همکاری بيشتری کرده و در ارسال اطلاعات بيش از اين ISC را مساعدت کنند.