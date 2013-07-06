حضور امدادگران هلال احمر در جاده ها تلفات انساني را کاهش داده است

به گزارش خبرنگار مهر، جمزه عبدکوند صبح شنبه در بازدید سرزده از پایگاه امدادی گردنه اسداباد محل برگزاری دومین دوره آموزش تئوری وعملی کارورزی امداد جوانان گفت: مسئولیت امدادگران یک رسالت ارزشمند و یک کار مقدس است.

وی با مطلوب ارزيابي كردن توان و تخصص امدادگران هلال احمر، بر لزوم برگزاري دوره هاي آموزشي امداد و نجات براي شهروندان تاكيد و ابراز اميدواري كرد: استمرار برگزاري دوره هاي آموزشي امداد و نجات، ارتقا آگاهي شهروندان براي امداد رساني صحيح به آسيب ديدگان حوادث مختلف را به همراه داشته باشد.

نماینده جمعیت هلال اجمر استان همدان نیز درباره برگزاری این دوره گفت: دومین دوره کاروزی امداد جوانان هلال احمر استان همدان در حال برگزاری است که باشعار "آموزش ،آمادگی وتوانمندی" بصورت استانی وبه میزبانی جمعیت هلال احمر اسداباد درپایگاه امدادی این جمعیت برگزار شده است.

مقصود شعبانی سازمان جوانان هلال احمر را مبدا ورودی جوانان به عرصه امداد ونجات و در راستای پیشبرد اهداف این جمعیت اعلام کرد و گفت: این دوره کارورزی با تاکید بر گسترش خدمات امدادی وبرای انتقال تجربیات امدادگران سازمان امداد ونجات به اعضا جوان ودر راستای طرح اوقات فراقت جوانان برگزار می شود.

وی پیشرفت آموزشهای امدادی و پیشگیری از وقوع حوادث، ارائه خدمات امدادی مناسب وکاهش آمار حوادث وسوانح را از اهمیت برگزاری این دوره اعلام کرد.

شعبانی یادآور شد: تحقق خواسته های علمی – امدادی اعضاء، یادگیری وارتقا مهارت، ایجاد روحیه نشاط وشادابی، آشنایی جوانان با فعالیت های امدادی وپرکردن اوقات فراقت جوانان ازدلایل برگزاری این دوره ودیگر دوره های هلال احمر استان درایام تابستان است.