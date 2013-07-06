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۱۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۵۳

سلیمانی خبر داد؛

برداشت 90 هزار تن سیب زمینی تابستانه درآذربایجان شرقی

برداشت 90 هزار تن سیب زمینی تابستانه درآذربایجان شرقی

آذرشهر - خبرگزاری مهر: مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از برداشت 90 هزار تن سیب زمینی تابستانه در شهرستان آذرشهر خبر داد.

سعید سلیمانی در حاشیه آغاز برداشت سیب زمینی تابستانه در آذرشهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با آغاز برداشت سیب زمینی تابستانه در حجم زیاد به بازارهای مصرف ، قیمت در میادین میوه و تره‌بار میانگین به کیلویی 800 تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه کشت سیب زمینی پاییزه در سطح 6200 هکتار از اراضی استان همچون شهرستان های سراب و بستان آباد پیش بینی شده است ادامه داد: پیش‌ بینی تولید سیب‌زمینی پائیزه نیز 204 هزار تن می باشد که این رقم به اضافه سیب زمینی تابستانه رقمی برابر با 294 هزار تن خواهد بود که به راحتی نیاز داخل استان را برآورده نموده و بخش عظیمی نیز به سایر استانها و کشورهای خارجی بصورت سورتینگ و بسته بندی شده صادر می‌شود.

کد مطلب 2090892

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