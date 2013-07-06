بانوان بسکتبالیست همدان به مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای کشوری راه یافتند

حسن کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان های همدان، قم، قزوین و اراک منطقه دو کشور در زمینه انجام بازی های ورزشی هستند، اظهار داشت: این استان ها در در رشته بسکتبال به یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی ادامه داد: تیم های قزوین و قم در رده امید انصراف دادند.

کوثری همچنین گفت: بر اساس انصراف تیم های قزوین و قم نیز تیم همدان با تیم اراک به رقابت پرداخت که تیم اراک با 20 امتیاز و تیم همدان با کسب امتیاز 69 توانست به مرحله بعدی صعود کند.

دبیر هیئت بسکتبال استان همدان عنوان داشت: در تیم نوجوانان نیز نتیجه بازی ها به این گونه بود که قم 22 امتیاز همدان 49، قزوین 52 امتیاز اراک 15 امتیاز، همدان 52 امتیاز قزوین 46 امتیاز، اراک 28 امتیاز قم 29 امتیاز، همدان 54 امتیاز اراک 17 امتیاز، قزوین 56 امتیاز و قم 14 امتیاز که در نهایت در این مرحلهنیز همدان به مرحله بعدی صعود کرد.

وی در پایان سخنانش نیز عنوان داشت: مرحله بعدی این دور مسابقات، مرحله یک هشتم نهایی بسکتبال است.