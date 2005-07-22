محسن زارعي به تيم فوتسال تام ايران خودرو پيوست

به گزارش خبرگزاري" مهر" وي با اظهار خرسندي از حضور در تيم تام ايران خودرو گفت: تا پايان نيم فصل دوم ليگ برتر با اين تيم به طور قرضي قرارداد منعقد كردم.

ملي پوش فوتسال كشورمان با بيان اينكه يك فصل ديگر با تيم پرسپوليس تهران قرارداد دارد گفت: در مدت حضور در باشگاه پرسپوليس با مشكلات بسياري روبرو بودم كه اميدوارم بتوانم بطور قطعي در اين تيم باقي بمانم.

زارعي درباره شناخت از تيم تام ايران خودرو اظهار داشت: با اينكه اين تيم نخستين حضور خود را در ليگ برتر تجربه مي كند، اما در دور رفت رقابت ها نشان داد كه شايستگي قهرماني در اين دوره از مسابقات را دارد.

وي كه بيش از 40 بازي ملي را در كارنامه خود دارد، افزود: حضور محمد حسن انصاري فرد مدير فني تيم ملي فوتسال ايران در تيم تام ايران خودرو باعث شده تا اين تيم شخصيت قهرماني ليگ برتر را داشته باشد.

ملي پوش 25 ساله تيم ملي فوتسال كشور در پايان اظهار اميدواري كرد نقش تاثير گذاري در روند موفقيت هاي تيم تام ايران خودرو ايفا كند.

تيم تام ايران خودرو (قهرمان دور رفت ليگ برتر) عصر جمعه در آغاز دور برگشت اين رقابتها در تهران به مصاف تيم سازمان بازرگاني آذربايجان شرقي مي رود.