همه ايرانيان تا پايان سال 86 كارت ملي خواهند داشت

به گزارش خبرنگار خبرگزاري "مهر" در زنجان، محمدرضا آيت اللهي در مراسم افتتاح طرح مكانيزه صدور شناسنامه جديد و اسناد ملي ثبت احوال استان زنجان تصريح كرد: تا پايان سال 86 همه افراد واجد شرايط كارت ملي دريافت خواهند كرد.

وي همچنين افزود: در حال حاضر 19 ميليون نفر در سطح كشور كارت شناسايي دريافت كرده اند كه تا سال 86 همه ايرانيان كارت شناسايي دريافت خواهند كرد.

آيت اللهي با اشاره به طرح مكانيزه صدور شناسنامه جديد در استان زنجان گفت : بهترين كيفيت و فناوري در اين طرح به كار گرفته شده است و از نيرو ، زمان و هزينه هاي كمتري نيز در اين طرح استفاده مي شود.

وي اعتبار اجراي اين طرح در استان زنجان را يك ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: استان زنجان سومين استان درزمينه اجراي طرح مكانيزاسيون صدور اسناد سجلي و شناسنامه جديد است.

رييس سازمان ثبت احوال كشور همچنين به افزايش آمار ازدواج طي سه ماهه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته اشاره كرد و افزود: آمار طلاق امسال نسبت به سال گذشته كاهش زيادي داشته است.