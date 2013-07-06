تولیدی/میانگین عمر ناوگان باری آذربایجان غربی به 17 سال رسید

بابک طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت کیفی سازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل در استان تاکید کرد و افزود: متاسفانه در زمان های گذشته طرح نوسازی ناوگان به صورت مقطعی اجرا شد و بدلیل مشکلات اعتباری و نبود تسهیلات بانکی اجرای آن به طور مستمر امکان پذیر نشد.

وی نوسازی را یکی از راهکارهای اساسی در اقتصادی کردن فعالیت در بخش حمل و نقل جاده ای عنوان کرد و گفت: باید با برنامه ریزی اساسی و تدوین راهکارهای عملی خارج از مباحث تئوری و آکادمیک زمینه فعالیت بهتر ناوگان و خدمات رسانی مطلوب آنان را فراهم کرد.

وی ادامه داد: هم اکنون بیش از 15 هزار دستگاه ناوگان حمل و نقل کالا در آذربایجان غربی فعالیت دارند که بیش از 30 درصد آن ها نیازمند نوسازی است.

طالبی با انتقاد از کندی بودن روند نوسازی ناوگان حمل و نقل در استان گلایه کرد و اظهارداشت: هم اکنون بدلیل فرسودگی و تحمیل شدن هزینه های مازاد بر صاحبان آن صرفه اقتصادی لازم را ندارد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی با بیان اینکه نقص فنی یکی از مهمترین دلایل بروز سوانح جاده ای به شمار می رود افزود: اجرای طرح نوسازی و جایگزینی ناوگان های جدید و استاندارد می تواند به طور قابل ملاحظه ای از تعداد این حوادث بکاهد و از طرفی در حفظ سرمایه های مالی و جلوگیری از خسارات مالی و جانی ناشی از این فرسودگی مثمر ثمر باشد.

طالبی افزود: برای تحقق این مهم ضروری است بانک ها با حساسیت بیشتری در این زمینه همکاری کنند و از انقباضی عمل کردن در این زمینه بپرهیزند چراکه در نهایت نتیجه آن برای همه مردم است، موضوعی که هنوز بانک ها به اهمیت آن پی نبرده اند و یا نسبت به آن بی اعتنا هستند.

وی یاد آور شد: بر اساس آمارها وسایل نقلیه عمومی، حدود 22 درصد در تصادفات جاده ای نقش دارند كه از این مقدار، نزدیك به 10 درصد مربوط به عامل خودرو است كه با ورود خودروهای جدید با استانداردهای ایمنی بالا شاهد تلفات انسانی كمتری در جاده های كشور خواهیم بود.