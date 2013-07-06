تحقق حماسه اقتصادی با به کارگیری تمام ظرفیت های موجود امکان دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، مسعود محمدیان صبح امروز شنبه در جلسه شورای مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان با اعلام این خبر گفت: همانطور که در روز 24 خرداد امسال شاهد تحقق حماسه سیاسی بودیم در آینده ای نه چندان دور شاهد تحقق حماسه اقتصادی در جامعه خواهیم بود.

وی با بیان اینکه بکارگیری تمام ظرفیت های موجود راهبرد حماسه اقتصادی است گفت:حماسه سیاسی در 24 خرداد مقدمه حماسه اقتصادی بود .

محمدیان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تمامی مسئولان باید در راستای تحقق حماسه اقتصادی تمامی تلاش خود را به کار گیرند گفت:در وضعیت فعلی که بر اثر تحریم های موجود ، مردم از نظر معیشتی در فشار و زحمت به سر می برند حماسه اقتصادی براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری يك راهبرد يا يك فرمول اساسی دارد و آن اقتصاد مقاومتی است.

وی با تاکید مجدد بر اهمیت اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: پیگیری اقتصاد مقاومتی در وضعیت فعلی یك راهكار اقتصادی ملی و اسلامی و يك اقتصاد خودگردان و خودكفا است.

محمدیان گفت: در گذشته زندگی کشاورزان در روستاها به صورت اقتصاد مقاومتی بوده و تمام نيازهای آنها توسط خود روستائيان تأمين می‌شد که یک شیوه مناسب برای اجرای اقتصاد مقاومتی بود.

وی در پایان سخنان خود گفت: مردم ایران اسلامی توانستند در 24 خردادماه از سد حماسه سیاسی بگذرند و خلق حماسه نمایند با استفاده از تمام ظرفیت های موجود به سوی خلق حماسه اقتصادی حرکت کنند.