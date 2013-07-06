آخرین گروه عمره گزاران البرز به مکه مکرمه اعزام شدند

مرتضی حسینی در گفتگو با خبرنگارم مهر با بیان اینکه این زائران یک دقیقه بامداد امروز ایران را به قصد انجام مناسک معنوی عمره مفرده ترک کردند، گفت: این گروه آخرین گروه از جمع 104 کاروان تخصیصی زائرین استان البرز هستند که در سال جاری به سفر زیارتی عمره مفرده مشرف می شوند.

وی افزود: در طول عملیات عمره سال جاری حدود 14 هزار نفر زائر البرزی و 312 نفر از عوامل خدمتگزار در قالب 104 کاروان به سرزمین وحی اعزام شدند.

مدیر حج و زیارت استان البرز اظهار داشت: در عمره سال جاری کلیه شرایط و امکانات برای سفر و خدمت رسانی به عمره گزاران در عربستان آماده شد و تمام دست اندر کاران عرصه حج و زیارت در جهت خدمت رسانی به سفرای ملت ایران آمادگی کامل را دارا بوده و هیچ مشکلی در این خصوص وجود نداشت.

حسینی گفت: با توجه به طرح توسعه مسجد الحرام، تخریب اماکن، هتل ها وبرخی از امکانات رفاهی و وجود آلودگی هوا بدلیل ذرات گرد و غبار از زائرین حج تمتع سالجاری، به خصوص افراد بیمار و مسن خواست تا در صورت امکان تشرف خود را به حج تمتع به سال های آتی موکول کنند.