طرح نشاط معنوی در سطح بقاع متبرکه لرستان در حال اجرا است

حجت الاسلام مرتضی خاکباز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح نشاط معنوی از هشتم تیرماه سالجاری در سطح امامزادگان و بقاع متبرکه استان لرستان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه طی سال 90 بیش از سه هزار لرستانی در طرح نشاط معنوی شرکت کردند، افزود: همچنین تعداد شرکت کنندگان در این طرح طی سال گذشته نیز پنج هزاز نفر بوده اند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان بیان داشت: در قالب طرح نشاط معنوی کلاسهای آموزشی در زمینه های مختلف قرآنی، احکام، عقاید، برنامه های ورزشی و اردوهای زیارتی و سیاحتی و ... برگزار می شود.

وی گفت: پیش بینی می شود که امسال هشت هزار لرستانی در این طرح شرکت کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به تعداد موقوفات لرستان اشاره کرد و گفت: در مجموع دو هزار موقوفه در استان وجود دارد.

حجت الاسلام خاکباز افزود: از این تعداد 430 موقوفه خاص و عام هستند.

وی همچنین تعداد امامزادگان و بقاع متبرکه سطح استان لرستان را 168 مورد عنوان کرد.