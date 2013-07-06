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۱۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۰۳

جدول نرخ انواع سکه و ارز در شنبه منتشر شد

جدول نرخ انواع سکه و ارز در شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه یک میلیون و 100 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 70 هزار تومان، نیم سکه 587 دهزار تومان، ربع سکه 390 هزار تومان و گرمی 256 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 101 هزار و 300 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1224 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 340 تومان، هر یورو را 4 هزار و 350 تومان و هر پوند را 5 هزار و 35 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز
 
نوع سکه شنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 1105000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 1070000
نیم سکه 587000
ربع سکه 390000
1 گرمی 256000
هرگرم‌طلای18عیار 101300
نوع ارز  
دلار آمریکا 3340
یورو 4350
پوند انگلیس 5035

 

کد مطلب 2090999

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