چهارشنبه اول رمضان است/ امکان رؤیت هلال ماه در روز دوشنبه وجود ندارد

علیرضا بوژمهرانی عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد استهلال ماه مبارک رمضان گفت: استهلال در غروب بیست و نهمین روز از ماه قمری باید انجام شود و برای رؤیت ماه مبارک رمضان امسال نیز در روز دوشنبه 17 تیر مصادف با 29 شعبان این کار انجام می گیرد، اما شرایط رؤیت پذیری هلال در غروب روز دوشبه به گونه ای است که اولا مقارنه ماه و خورشید در حدود ساعت 11 و 44 دقیقه دوشنبه به وقت رسمی ایران رخ می دهد اما چون عرض دایرةالورودی ماه جنوبی است از این ساعت مقارنه تا زمان غروب خورشید علیرغم اینکه حدود 8 ساعت و خرده ای از مقارنه می گذرد ولی در کل پهنه ایران غروب ماه زودتر از غروب خورشید اتفاق می افتد، بنابراین در روز دوشنبه 17 تیر در ایران چه قبل و چه بعد از غروب خورشید و چه با چشم عادی و یا چشم مسلح هیچ شانسی برای رؤیت هلال ماه رمضان وجود ندارد.



وی تأکید کرد: همین مسئله در کل کشورهای منطقه هم صادق است، یعنی در شبه جزیره عربستان، کشورهای افریقایی، یا در اروپا و آمریکای شمالی هم همین وضعیت حاکم است و تنها نقطه ای که احتمال رؤیت ماه در روز دوشنبه می رود در منطقه امریکای جنوبی است و آن هم البته بر مبنای برخی از معیارها و الا بر مبنای برخی دیگر از معیارها حتی در این نقطه احتمال رؤیت ماه در روز دوشنبه وجود ندارد. لذا می توانیم به صورت قطع و یقین اعلام کنیم که روز سه شنبه 18 تیرماه مصادف با 30 شعبان المعظم خواهد بود و چهارشنبه 19 تیرماه مصادف با اول ماه مبارک رمضان است؛ البته این مسائلی را که مطرح کردم بر مبنای محاسبات نجومی است اما از لحاظ شرعی اعلام اول و یا آخر ماه با حکم ولی فقیه است که از طریق دفتر مقام معظم رهبری اعلام خواهد شد.



بوژمهرانی در مورد زمان اعزام گروه های استهلال نیز گفت: گروه های اعزامی ستاد استهلال روز دوشنبه در نقاط مشخص شده، مستقر می شوند اما نه برای اینکه شانسی برای رؤیت هلال قائل باشند بلکه می روند و تلاش می کنند تا ثابت کنند که علیرغم استفاده از ابزار، هلال قابل رؤیت نبوده چون ممکن است برخی از افراد به دلیل استحباب رؤیت ماه، اقدام به این کار در روز دوشنبه بکنند و بر اساس خطا و اشتباه احساس کنند که هلال ماه را رؤیت کردند اما وقتی گزارش کارشناسان دال بر این باشد که با ابزار فنی نتوانستند هلال را ببینند، خود به خود این گزارشات مؤید این خواهد بود که این افراد دچار خطای دید شده اند و در واقع گزارشات گروه های استهلال در اثبات اینکه ماه شعبان 30 روزه است، کاربرد دارد.



عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری در پایان یادآور شد: بر اساس هماهنگی های انجام شده در ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری، در تمامی استانهای کشور گروه های استهلال زیر نظر امام جمعه محترم مرکز استان و در شهرستانها زیر نظر امام جمعه شهرستان فعالیت می کنند و هماهنگی این گروه ها برعهده دبیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه هر استان هست و بیش از 150 گروه با ابزار متفاوت و در درجات مختلف تخصص و تجربه اقدام به رؤیت هلال ماه می کنند و پراکندگی این گروه ها در کل کشور به گونه ای است که در رصد می توانیم مطمئن شویم که در پهنه کشور هلال قابل رؤیت بوده است یا خیر.

