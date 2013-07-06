برنامه های ویژه ماه مبارک رمضان اعلام شد/حضور قاریان مصری در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر،محمد باقر حسینی پیش از ظهر امروز در نشستی که به مناسبت ماه مبارک رمضان با خبر نگاران که در محل اداره کل اوقاف استان کرمانشاه برگزار شد، گفت: ماه رمضان ماه بهار قرآن، نزول آیات الهی، ضیافت الله ودرنهایت ماه رمضان ماه تزکیه نفس و زدودن نا پاکی ها ازروح وجان است که باید از این فرصت الهی به بهترین نحوه استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه درماه مبارک رمضان تمامی اعمال روزه داران عبادت محسوب می شود و چه خوب است در تقویت و بهره گیری از این فرصت الهی بهترین بهره برداری را نماییم، گفت: در ماه مبارک رمضان تمامی عبادت ها اجری چند برابر دارد و با توسل به ائمه اطهار تلاش کنیم در جهت تقویت و آگاهی بخشی به دیگران نیز کمک و مبادرت کنیم.

حسینی اراکی درادامه دررابطه با اقدامات پیش بینی شده در ماه ضیافت الله دراستان کرمانشاه گفت: در ماه مبارک رمضان بسیاری از برنامه های فرهنگی در بقاع متبرکه و امکان مذهبی اجرا می شود و از جمله این برنامه ها برپایی خیمه های معرفت، فعال کردن غرفه های پاسخ گویی به سئوالات شرعی، آماده کردن قفسه های کتاب و رحل قرآن در بقاع متبرکه، مراکز فرهنگی و نیز جایگزین کردن کتب قرآنی جدید به جای کتب قدیمی تر، توزیع و چاپ بیش از 10 هزار جلد قران کریم و توزیع 30 هزار جلد مفاتیح در بقاع متبرکه استان است.

وی، از دیگر اقدامات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه را اعزام مبلغین و فعالان قرآنی از قم به مناطق مختلف استان کرمانشاه ذکر کرد و گفت: علاوه بر این اقدامات راه اندازی خانه قرآن و برگزاری محافل انس با قرآن با حضور قاریان قرآن داخلی و قاریان مصری و همچنین ترتیل خوانی و برگزاری کلاس های آموزش روخوانی و جزء خوانی قرآن است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه در پایان در خصوص اطعام خانواده های کم در آمد دراین ماه الهی از محل واقفین، گفت: اطعام به مدت 15 شب برای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و به مدت 3شب برای خانواده های تحت پوشش بهزیستی از جمله این اقدامات در ماه رمضان است .

وی در پایان به برگزاری ویژه برنامه شب های قدر و تجلیل از خادمین و فعالان فرهنگی و برگزاری مراسم میلاد کریم اهل بیت اشاره کرد .

