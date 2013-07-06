به گزارش خبرگزاری مهر، سارا اسلام‌پناه دبیر اجرایی دومین دوره جشنواره داستان کوتاه فهرست با بیان اینکه پیرو برگزاری اولین دوره جشنواره داستان کوتاه فهرست در آبان ماه 1391، دومین دوره این جشنواره آغاز به کار خواهد کرد، گفت: این دوره از جشنواره با همکاری مرکز فرهنگی شهر کتاب و حمایت معنوی برخی ناشران و با هدف نزدیکی هر چه بیشتر نویسندگان جوان با ناشران برگزار خواهد شد.

به گفته اسلام‌پناه، در این دوره از جشنواره کوتاه فهرست، بخش ویژه ادبیات فرانسه نیز اضافه شده است.

وی تاریخ اعلام فراخوان این جشنواره را تا پایان تیر ماه 1392 اعلام کرد.