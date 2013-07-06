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۱۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۲۸

بدری:

جشن های تابستانه در محلات اردبیل برگزار می شود

جشن های تابستانه در محلات اردبیل برگزار می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: شهردار اردبیل از برگزاری جشنهای تابستانه در محلات شهر اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری ظهر شنبه در جلسه هماهنگی برنامه های تابستانی تصریح کرد: این جشنها به منظور ایجاد نشاط و سلامت عمومی با برنامه ریزی مشخص در محله های مختلف برگزار خواهد شد.

وی با تاکید به مصادف بودن تعطیلات تابستانی با ماه مبارک رمضان اضافه کرد: به همین منظور جشنهای تابستانی پس از اتمام ماه رمضان در فرصت یک ماهه پایانی تعطیلات تابستانی برگزار می شود.

بدری ادامه داد: برگزاری مسابقه، طنز و پیاده روی خانوادگی از بخشهای در نظر گرفته شده برای جشنهای تابستانه است.

شهردار اردبیل معتقد است برپایی برنامه هایی از این دست موجب ارتقا کیفیت زندگی شهری و ترویج شادابی خواهد شد.

 

کد مطلب 2091047

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