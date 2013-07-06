جزءخوانی قرآن کریم در جواز امامزاده عبدالله همدان برگزار می شود

حجت الاسلام سید حسن رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت و جایگاه قرآن در تکامل و سعادت بشری اظهار داشت: قرآن کتابی است که رستگاری انسان را در دو جهان تضمین می کند و همچون مشعلی فروزان انسان را از تاریکی های جهل و نادانی رهایی می بخشد.

سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان با اشاره به اهمیت تربیت حافظان و قاریان قرآن کریم نیز با بیان اینکه كشورهاي اسلامي و عربي از حافظان قرآن كريم به عنوان يكي از برنده ترين سلاحهاي تبليغي استفاده مي كنند، افزود: از اين رو سزاوار است در دامان مطهر انقلاب اسلامي، دوستداران قرآن نیز بكوشند تا با حفظ و قرائت قرآن، آنان را خلع سلاح كرده و مبلغين راستيني براي اسلام باشند.

وی همچنین عنوان داشت: بر این اساس طلاب حوزه هاي علميه كشورمان بايد در اين رابطه يعني حفظ قرآن اهتمام بيشتري ورزند زيرا حضور طلاب حافظ قرآن در صحنه هاي داخلي و خارجي تاثيري بيش از ديگر حافظان دارد.

رضوی اضافه کرد: علاوه بر بحث حفظ قرآن که از اهمیت و جایگاه بی بدیلی برخوردار است امر روخوانی و جزء خوانی آن نیز دارای ارزشی گرانسنگ است که در ماه رمضان مورد توجه است و بر این اساس نیز بحث جزءخوانی این کتاب مقدس تاکید می شود.

سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان گفت: در همین راستا امر جزءخوانی قرآن کریم همزمان با ماه مبارک رمضان بعد از اقامه نماز مغرب و عشا در جوار امامزاده عبدالله(ع) همدان انجام می شود.

وی عنوان داشت: قاریان این برنامه استانی و کشوری خواهند بود.

رضوی همچنین در پایان سخنانش از حضور سخنرانانی چون حجج اسلام آقایان ابراهیمی و سوزنجی و اساتید حوزه علمیه قم در این برنامه خبر داد.