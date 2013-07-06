فرماندار خوسف خواستار رفع مشکل واگذاری زمین در روستاهای این شهرستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فرجامی ظهر شنبه در همایش تجلیل از دهیاران و شهرداران این شهرستان، با اشاره به اینکه هم اکنون مهاجرت معکوس به روستاها در این شهرستان کلید خورده است، اظهارداشت: مسئولان اجرایی نسبت به تامین شرایط و زیرساخت ها بر ای حضور مردم در روستاها اقدام کنند.

وی خواستار همکاری بنیاد مسکن در خصوص واگذاری زمین به اهالی روستاها شد و افزود: برای تحقق مهاجرت معکوس به روستاها باید تامین زمین و مسکن مردم مورد توجه قرار گیرد.

فرجامی نقش دهیاران را در توسعه پایدار، ایجاد اشتغال و فرهنگ سازی در روستاها موثر عنوان کرد و بیان داشت: با اقدامات انجام شده در سطح روستاها هم اکنون مهاجرت از روستا به شهر معکوس شده و زیرساخت ها برای حضور مردم در این مناطق آماده است.

وی راه‌اندازی کارگروه کشاورزی در شهرستان را از دیگر اقدامات موثر در توسعه مناطق روستایی برشمرد و بیان کرد: در این کارگروه 40 میلیارد تومان تسهیلات کشاورزی مصوب شده که از این مقدار تاکنون 10 میلیارد تومان در بخش کشاورزی شهرستان پرداخت شده است.

فرماندار شهرستان خوسف از نبود اداره بنیاد مسکن در این شهرستان انتقاد کرد و خواستار رفع مشکلات واگذاری زمین در این روستاها با راه‌اندازی این اداره شد.

وی با اشاره به نفش بارز دهیاری‌ها در خلق حماسه سیاسی، تصریح کرد: این شهرستان با 106 درصد مشارکت رتبه اول مشارکت در استان را از آن خود کرده است.

فرجامی با اشاره به اینکه علیرغم کمبود اعتبارات و مشکلات در روستاها، دهیاران از این فرصت برای خدمت‌رسانی به مردم استفاده کنند، افزود: استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی روستاها برای توسعه پایدار روستاها ضروری است.

فرماندار شهرستان خوسف با اشاره به اینکه باید خدمات دهیاری‌ها و شهرداری‌ها در بین مردم اطلاع رسانی شود، خواستار تبیین نقش و جایگاه این دو مجموعه در مناطق روستایی و شهری شد.