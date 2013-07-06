نامه‌ انجمنهای علمی درباره بودجه دانشگاه ایران به شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، در اين نامه كه به امضاي 57 نفر از اعضاي هيات مديره انجمن‌هاي علمي رشته‌هاي علوم پزشكي كشور رسيده است، تصميم ناگهاني ادغام دانشگاه علوم پزشكي ايران اقدام غير كارشناسي عنوان شده و از شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواسته شده است با حمايت از احياي مجدد اين دانشگاه، تدابير لازم را براي پيشگيري از اعمال سليقه‌هاي آني و مقطعي در سطوح كلان و لحاظ نمودن آراي صاحبنظران براي ادامه روند فعاليت‌هاي اين دانشگاه اتخاذ کنند.

در این نامه خطاب به شورايعالي محترم انقلاب فرهنگي آمده است: به استحضار مي‌رساند تصميم ادغام دانشگاه علوم پزشكي ايران در دانشگاه علوم پزشكي تهران به صورت ناگهاني و اجراي آن بدون لحاظ کردن اوليه‌ترين اصول مديريت دانشگاهي و انجام كارشناسي‌هاي لازم، موجب تعجب و تاسف آحاد جامعه دانشگاهي و پزشكي كشور شد كه به دليل شيوه اقدام مسئولين مربوطه در مقطع زماني اجراي اين تصميم، مجال واكنش معقول و مناسب را از همگان سلب کرد.

اعضاي هيات مديره انجمن‌هاي علمي رشته‌هاي علوم پزشكي، از شورايعالي محترم انقلاب فرهنگي به عنوان مرجع عالي رسيدگي به امور دانشگاه‌ها انتظار دارند با حمايت از احياي مجدد دانشگاه علوم پزشكي ايران، به منظور پيشگيري از اعمال سليقه‌هاي آني و مقطعي در سطوح كلان و تصميم‌گيري‌هاي بدون پشتوانه كارشناسي و لحاظ کردن آراي صاحبنظران و صاحبان فرايند، تدابير لازم را اتخاذ کنند.

در پایان این نامه اعضای انجمن هایی از جمله انجمن علوم تشریحی ایران، انجمن بیوشیمی پزشکی ایران، انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران، انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقی، انجمن جراحان ارتوپدی ایران، انجمن ویروس شناسی ایران، انجمن پزشکان عمومی، انجمن علمی پرستاری ایران، انجمن آسیب شناسی ایران، انجمن علمی پریودنتولوژی، انجمن علمی انتقال خون ایران، انجمن علوم اعصاب ایران و .... امضاء کرده اند.

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشکی ایران در روز 8 آبان ماه 89 به دستور وزیر بهداشت وقت دکتر مرضیه وحیددستجردی در راستای اجرای تصمیمات دولت مبنی بر خروج دستگاههای اجرایی از استان تهران و کوچک کردن دولت و ابلاغ مصوبه شماره 677/110 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و پس از آن مصوبه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در دو دانشگاه دیگر مستقر در تهران ادغام شد.

دکتر محمدحسن طریقت منفرد دومین وزیر بهداشت دولت دهم پس از عزل دستجردی در 18 فروردین ماه اعلام کرد با رسیدگی به اعتراض اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق و بر اساس مصوبه شورای گسترش وزارت بهداشت این دانشگاه به شکل سابق خود بر می گردد.