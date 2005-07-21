كاردار الجزاير در عراق ربوده شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، يك منبع در وزارت كشور عراق كه خواست نامش ذكر نشود ، خبر ربوده شدن كادار الجزاير در بغداد را تاييد نمود .

وي افزود : كاردار الجزاير ساعت 14 به وقت محلي در نزديكي يك رستوران در كوي المنصور واقع در مركز پايتخت عراق ربوده شد .

شايان ذكر است هنوزهيچ خبري از سرنوشت كاردارربوده شده الجزاير درعراق دردست نيست و تاكنون هيچ گروهي نيزمسئوليت به گروگان گرفتن وي را برعهده نگرفته است .

اين اقدام پس از چند هفته اززمان ترور ايهاب الشريف سفير مصر درعراق و چند سفير ديگر صورت گرفت.



گروه تروريستي القاعده در عراق به سركردگي ابومصعب الزرقاوي اخيرا در طرحي سازماندهي شده تصميم گرفته تمام ديپلمات هاي خارجي در عراق را ترور و يا به گروگان بگيرد تا از اين طريق روابط ديپلماتيك بغداد را با جهان قطع نمايد.